Spermosens utökade förlusten första kvartalet

Redan i oktober förra året spådde investeraren David Bagge att börsen var på väg mot ett sista ryck uppåt innan de ledande indexen skulle nå sina toppar under våren i år. Stockholmsbörsen toppade förvisso redan i inledningen av börsåret men rasade därefter med mer än 25 procent till följd av ett hökaktigt Federal Reserve, stigande långräntor och sedan kriget i Ukraina.

Efter de två inledande kaosmånaderna har både storbolagsindexet OMXS30 och breda indexet OMXSPI rekylerat upp kraftigt samtidigt som volatiliteten kommit ned. Men uppstudsen är tillfällig, tror David Bagge som fortsatt spår en sur börs med nya kursfall senare i höst.

”Jag tror att det kommer bli mer stök än vad vi har sett hittills. Generellt tror jag att april blir en bra månad, men det kommer bli betydligt värre när de amerikanska börserna vänder ned. Det kommer dra med Stockholmsbörsen nedåt och man ska inte äga några aktier alls de kommande sex månaderna”, säger börsprofilen.

”Vi kan få ett väldigt volatilt andra kvartal med en fin resa till försommaren. Men juli, augusti, september och in i oktober är ett kluster av månader som kan bli riktigt svaga. Jag räknar generellt med att vi får en botten i slutet av första kvartalet nästa år. Då kommer S&P 500 att stå 25 procent lägre från toppen”, spår David Bagge.

Hur långt tror du att Stockholmsbörsen faller i ett sådant scenario?

”Jag har sedan tidigare sagt att OMXS30 ska ned till 1.720 punkter vilket är ungefär 18 procent lägre än i dag. Det är egentligen inte ett 'jättebearish' scenario, jag skulle snarare kalla det för är en normal rekyl med minus 25-30 procent från toppen efter nära en dubblering av index sedan covid-botten.”

”Och det är inte en fråga om utan snarare när nedgången kommer. När de uppiffade långräntorna vänder nedåt och det kommer in pengar i obligationsmarknaden kommer man se ett utflöde ur aktiemarknaden generellt”, säger David Bagge som tror att börsen går in i en fas med kraftiga slag inom ett brett intervall som kan pågå i flera år.

”I USA finns det utrymmer för S&P 500 att tangera det gamla rekordet från i januari eller till och med sätta en marginellt högre högsta nivå under våren. Men inte Stockholmsbörsen, det är för långt dit. Jag blir ruggigt förvånad om det händer och det skulle förutsätta att Fed tvärvänder och inte bantar balansräkningen eller höjer räntorna. Men det har jag svårt att se att de kommer göra redan i år. Det måste bli värre först.”

Vad talar för att du har fel?

”Det som talar för att börserna inte ska smälla ned här och nu är att alla är så negativa. Folk är generellt väldigt negativa till konjunkturen samtidigt som långa obligationer faller rakt ned i värde. Vad ska du äga då? Ja, då kanske det ändå blir aktier på något sätt.”

Investeraren pekar bland annat på att marknadsaktörer är mer snabbfotade och att hedgefonder har generellt låg aktieallokering efter att ha sålt aktier under större delen av det första kvartalet.

”Globala aktiefonder har betydligt högre kassanivåer än normalt. Det gör att jag tror att den största 'pain-traden' (rörelse som går tvärtom vad marknaden är beredd på, Di:s anm) är på uppsidan i april. Dessutom är som sagt sentimentet i marknaden försiktigt. När många är inställda på nedgång så är det sällan som den kommer. Därför tror jag att det kan dröja till juni innan USA viker ner på riktigt.”

David Bagge har tidigare jobbat som aktiemäklare på Carnegie och Nordea och driver sedan 2017 eget förvaltningsbolag tillsammans med en kollega med fokus på nordiska aktier.

Hur gör ni med er förvaltning, med tanke på ditt råd att inte äga några aktier under det kommande halvåret?

”Vi har mycket kassa och det vi äger har vi planer på att släppa. Vi äger framför allt derivat och köpoptioner som vi ökade på oss under raset i mars och planen är att sälja mycket av det på styrka nu under de kommande två-tre veckorna.”

Bland årets vinnare på Stockholmsbörsen finns flera råvarubolag. Bland annat har Lundin Energy, Lundin Mining, Boliden och SSAB stigit runt 30 procent sedan årsskiftet samtidigt som börsen backat 15 procent. David Bagge tror att råvarubolagen toppar i närtid.

”Råvaruracet har tryckt upp långräntorna och inflationen och jag tror generellt att dess bolag håller på med ett större toppbygge. Där finns det fallhöjd och jag skulle även hålla mig borta från verkstadssektorn där det är svårt att få en tydlig vy. Du kommer sova lugnare med Swedish Match och Telia än vad du kommer göra med ett Autoliv, SKF eller Boliden.”

Vad tycker du att man fortsatt kan äga i portföljen?

Om jag nu skulle köpa aktier så skulle jag äga defensiva inslag som Swedish Match och Telia. Den defensiva sidan borde kunna stå emot i ett sämre börsklimat”, avslutar David Bagge.