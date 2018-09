Spelutvecklaren avskedar nästan hela personalstyrkan

Enligt flera källor har de anställda avskedats utan avgångsvederlag. Enbart 25 personer ska jobba kvar på bolaget för att uppfylla bolagets skyldigheter gentemot styrelsen och samarbetspartners.

Telltale har tidigare utannonserat en andra säsong av The Wolf Among Us och ett spel baserat på Stranger Things. Företaget har inte kommenterat dessa planerade speltitlar, men ett twitterinlägg från en tidigare anställd antyder att den förstnämnda speltiteln har lagts ned, och troligtvis även den andra.