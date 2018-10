Spelutvecklare bland ljusglimtarna på småbolagsindex i veckan

På First North har de större spelutvecklarna, THQ och Paradox Interactive båda, backat med runt 7 procent. Även finska Nitro Games har tappat i det svaga sentimentet med drygt 15 procent.

En av vinnarna denna vecka har varit Axichem, listat på First North, som utvecklar naturanaloga industrikemikalier. Bolaget har lanserat ett nytt varumärke, Axivite, inom kosttillskott som faller under epitetet nutraceuticals, ett samlingsnamn för funktionella livsmedel. Sedan tidigare finns tillstånd för produkten att säljas på den amerikanska marknaden. Aktien har stigit med drygt 17 procent.

Även nanoteknikbolaget Smoltek, som rusat kraftigt sedan listningen på Spotlight tidigare i år, tillhör förlorarna med en nedgång på drygt 31 procent under veckan. Aktien störtdök under måndagen efter att bolaget meddelat att ett licensavtal med en specifik kund inte blir av under 2018. Någon ny målsättning från bolaget har inte framkommit.