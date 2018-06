Speluppstickare siktar på börsen med "Mörkrets prins" som galjonsfigur

”Det har fungerat över all förväntan, Ozzy är inte bara ett legendariskt namn för hårdrockare över hela världen utan även en ödmjuk person som är mycket intresserad av det vi gör", säger Clas Dahlén, som jämte Michael Freudenthal (tidigare Lets buy it, IT-provider) och Öjje Holt (tidigare Spotify) är grundare till bolaget.

"Jag är mycket imponerad av spelet, det är coolt", säger han till Di.

"Jag kan säga, att om Lemmy hade funnits i dag hade vi inte sett röken av honom, då hade han suttit hemma och spelat det här spelet hela tiden.".

Affärsmässigt ser Metal Casino ut att slagit en homerun, berättar Clas Dahlén. Antalet användare är uppe på 22.000 och till år 2020 är siktet inställt på det tiodubbla. Men fram för allt gläds man åt sju gånger högre effektivitet än generiska nätkasinon i konvertering in mot sajt och en retention av aktiva kunder på 43 procent, säger Clas Dahlén.

Sedan i mars förra året har bolaget tagit in 62 miljoner kronor i två finansieringsrundor och en tredje pågår just nu med målet 40-50 Mkr. Inom 6-9 månader ska bolaget in på börsen, uppger Clas Dahlén.