Spelstudion tecknar avtal med THQ

Avtalet ger THQ Nordic en exklusiv global licens för fysisk distribution av spelet.

"Vi tror mycket på försäljningspotentialen av 8 to Glory i butik och det är glädjande att vi nu har kommit i mål i diskussionerna med THQ Nordic. De har verkligen momentum nu och det ska bli spännande att se vad de kan göra med 8 to Glory", säger Don Geyer, vd för Three Gates.

"Vi tror att det är en produkt som kommer att passa mycket bra för fysisk distribution", säger Jan Binsmaier, "Publishing Director" på THQ.