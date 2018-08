Spelbolaget väntas rusa i Wall Street-öppningen

Vid 14:40-tiden noterades terminen för Dow Jones industriindex och det bredare S&P 500 omkring nollan. För det teknikorienterade Nasdaq låg terminen på plus 0,1 procent.

Cybersäkerhetsbolaget Symantec föll hårt med 12 procent i förhandeln. Bolagets rapport, som släpptes på torsdagen, visade ett resultat per aktie på 0:35 dollar i det andra kvartalet, vilket var lägre än prognosen på 0:37 dollar.

CBS hamnade på pottkanten efter att tidningen The New Yorker för lite mindre än en vecka sedan publicerat anklagelser från sex olika kvinnor som hävdar att CBS vd Les Moonves utsatt dem för sexuella trakasserier. Bolaget valde att inte kommentera uppgifterna när CBS höll i en rapportkonferens på torsdagen, enligt CNN Money.

Walmart har försökt att balansera ut den tunga pressen som lågvaruhuskedjan fått från Amazon genom att utöka produktportföljen.

Walmart har beslutat att börja sälja kaffe av hög kvalité under namnet Mash-Up Coffee, vilket är ett drag för att motverka konkurrenten Amazon som nyligen börjat sälja ekologiskt kaffe via sitt dotterbolag Whole Foods Market, skrev Bloomberg News.