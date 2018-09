Spelbolaget har sagt sitt – så blir nästa mandatperiod

Under fredagen presenterade Unibet sina odds för hur regeringsbildningen kommer att gå till efter ett på förhand ovisst val. En läsning som lär glädja firma Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L). Sannolikheten att C eller L kommer att sitta i nästa mandatperiods regering bedöms av speljätten till 58 respektive 55 procent.

"Oddsen speglar osäkerheten i regeringsfrågan. Centerpartiet och Liberalerna vill självklart helst ingå i en alliansregering, men det är också dessa två partier som ligger närmast till hands om Stefan Löfven ska lyckas bilda en blocköverskridande regeringskonstellation", säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.