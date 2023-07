Spannmålsavtalet löper ut – global livsmedelskris hotar

Ryssland och Ukraina står tillsammans för omkring 30 procent av världens exporterade vete, 20 procent av majsen och 75 procent av solrosoljan. I samband med krigsutbrottet 2022 avstannade exporten, vilket ledde till att de globala spannmålspriserna sköt i höjden.

Några månader senare enades de två stridande parterna om att Ukraina skulle få frakta spannmål genom Svarta havet utan att hindras av örlogsfartyg. Även rysk export av jordbruksprodukter skulle möjliggöras genom överenskommelsen. Avtalet Black Sea Grain Initiative – som förhandlades fram med hjälp av FN och Turkiet – öppnade upp den så kallade spannmålskorridoren, som enligt FN har pressat tillbaka prisnivåerna och förhindrat en global livsmedelskris och potentiella svältkatastrofer.

I dagsläget är spannmålspriserna omkring 20 procent lägre än under toppnoteringarna runt krigsutbrottet, enligt Arif Husain, chefsekonom på FN:s World Food Programme, som bekämpar hungersnöd.

Från de ukrainska hamnarna Odessa, Juzjne och Tjornomorsk har över tusen fraktfartyg fått skeppa ut mer än 32 miljoner ton spannmål som bland annat har nått utvecklingsländer i Mellanöstern och Afrika.

Avtalet löper dock ut på måndag, rapporterar CNBC. Vid 13-tiden på söndagen uppgav Reuters att det sista skeppet som färdas med skydd av överenskommelsen lämnade hamnen i Odessa tidigt på morgonen.

Från rysk sida har avtalet kritiserats för att inte tillvarata landets intresse av att kunna exportera jordbruksprodukter och gödsel, vilket ingår som en del av överenskommelsen. Enligt CNBC upprepade den ryska presidenten Vladimir Putin denna ståndpunkt under torsdagen. Ryssland har även krävt att den ryska jordbruksbanken, Russian Agricultural Bank, ska återgå till SWIFT-banksystemet, enligt CNBC.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres skickade i förra veckan ett brev till president Putin med förslag på en förlängning, rapporterar CNBC. I fredags uppgav FN:s talesperson Stephane Dujarric att samtalen skulle fortsätta under helgen via Signal och WhatsApp. Under lördagen ska Putin – i ett telefonsamtal med den sydafrikanska presidenten Cyril Ramaphosa – ha sagt att det ännu inte har vidtagits tillräckliga åtgärder för att eliminera hindren för rysk livsmedel- och gödselexport, uppger Reuters.

Redan i april varnade den ryska utrikesministern Sergey Lavrov för att avtalet inte skulle förlängas om ryska gödselprodukter inte kunde börja skeppas ut.

”Det här är inte avtalet vi kom överens om”, sa Lavrov enligt CNBC, och pekade på att ryska fartyg lastade med över 200.000 ton gödsel väntade på att få avgå från sina hamnar.

Enligt TT har Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan uttalat att en överenskommelse om en förlängning har ingåtts av parterna, något som dock inte har bekräftats från rysk sida.