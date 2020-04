Spanien och Italien förbereder uppstart för industrin

Det börjar finnas skäl till optimism igen efter de stora nedstängningarna, till följd av covid-19. Allt fler verksamheter tillåts öppna igen ute i Europa.

Spaniens arbetsminister Yolanda Díaz presenterade under fredagen en tvåstegsplan för hur produktionen i landet ska komma igång, enligt spanska El País. Hon förutspår att de producerane sektorerna kommer igång under de närmaste månaderna. Den första fasen för uppstart är under sommaren, den andra vid årets slut.

Hon framhåller samtidigt att det kommer att fortsätta vara problematiskt för de branscher som drabbats allra hårdast av coronakrisen. Yolanda Díaz tror att turism, kultur och fritid kommer att ha svårt att ha fortsatta svårigheter under hela 2020.