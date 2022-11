Spactvå godkänt för notering på Spotlight – tar in 22 miljoner

Det Stockholmsbaserade Spac-bolaget Spactvå har fått villkorat godkännande för att notera sina aktier på handelsplattformen Spotlight Stock Market. Syftet är att i samband med notering ta in 22 miljoner kronor i kapital för att inom 24 månader förvärva ett eller flera onoterade målbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Spac-bolagets sökande efter potentiella förvärv kommer att vara fokuserat på lönsamma onoterade företag i Norden med bolagsvärde om cirka 100-500 miljoner kronor, i syfte att skapa värde för aktieägarna över tid genom organisk tillväxt och/eller genom förvärv, heter det.

Teckningskursen i nyemissionserbjudandet om 4,4 miljoner aktier är 5 kronor per aktie.

Spactvå har valt att reflektera värdet av sponsorerna, som har grundat och ska driva SPAC:en, strukturen samt börsplatsen, via 1,1 miljoner aktier som värderas till 5,5 miljoner kronor före erbjudandet. Sponsorerna har åtagit sig att investera 6,5 miljoner kronor av totalt 22 miljoner i erbjudandet på samma villkor som övriga, men utan rätt till inlösen.

”Sponsorernas investering skapar bra förutsättningar för genomförandet av erbjudandet och noteringen samt tydliga incitament att finna ett värdeskapande förvärv. Cornerstoneinvesterarna har dock även haft möjlighet att investera i bolaget i ett tidigare skede och då vid en lägre prissättning per aktie, vilket innebär att en diskrepans fortsatt föreligger mellan cornerstoneinvesterare och de nya investerare som väljer att delta i erbjudandet”, konstateras det i memorandumet.

I kassan planeras det efter erbjudandet att finnas 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket motsvarar ett substansvärde per aktie om cirka 4:09 kronor.

”Efter det framgångsrika förvärvet av Tura Scandinavia AB med Spacett och en kursavkastning om cirka 40 procent från första handelsdag till den sista oktober 2022 är det med stor glädje vi nu kan presentera ett nytt förvärvsbolag – Spactvå”, säger Spactvås vd Marcus Bonsib.

Även Spacett hade en teckningskurs på 5:00 kronor. Vid slutet av oktober var Tura Scandinavia-kursen 7:00 kronor. På måndagsförmiddagen handlas dock Tura-aktien i 6:00 kronor, vilket snarare är 20 procent högre än teckningskursen. Antalet avslut i Tura-aktien ligger sedan början av augusti på drygt åtta stycken per dag.

”Vi ser stora möjligheter att återigen erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli noterade. Vi träffade under våren många intressanta bolag som ser vårt erbjudande som väldigt starkt och vi tror att vi under en kort tid kan bygga upp en stark pipeline av bolag som vill till börsen via Spactvå”, fortsätter Marcus Bonsib.

Teckningsperioden pågår från den 15 till den 28 november. Bolaget har inför erbjudandets lansering erhållit teckningsförbindelser på motsvarande 57 procent av beloppet.

Första beräknade handelsdag på Spotlight är den 9 december.

Som förutsättning för notering ska hela emissionsbeloppet om 22 miljoner kronor samt Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.