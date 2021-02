Space gläntar på dörren till plattan: ”Det är en rejäl investering för oss”

10 frågor till Per Sundin, vd för Pophouse och bas över det digitala kulturhuset Space som nu börjar ta form vid Sergels torg, mitt i Stockholm. Här ska gaming, musik och ett Avicii-museum samsas under samma tak.

Per Sundin, vd Pophouse och Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

Rivningsarbetet vid Sergels torg är avslutat, nu handlar det om att börja bygga upp de tre våningarna under marknivå och fyra ovanför. Hur långt har ni kommit?

”Som alla andra har vi drabbats av covidförseningar. Vi ligger sex månader efter tidtabell som vi upplever det. Vi siktar på Q4 och att vara up and running i december.”

Hur känns det?

”Jättebra. Om det var roligt och tillfredsställande att berätta om projektet 2019 är det ännu roligare och viktigare nu att öppna upp för mer kultur och kreativitet i ett område i Stockholm som tidigare inte varit så roligt.”

Ni ska bygga en arena som ska rymma 500 till 600 personer där det kan hållas konserter, företagspresentationer, konferenser och e-sportturneringar. Har någonting ändrats i och med pandemin?

”Egentligen inte. Vad som försvunnit är att vi inte kommer att ha gym i våra lokaler utan samarbeta med andra gym som finns i kvarteret. Det är det enda som ändrats.”

Space huvudägare är Pophouse där Björn Ulvaeus och riskkapitalbolaget EQT:s grundare Conni Jonsson är majoritetsägare. Har det tillkommit nya delägare?

”Nej, Pophouse är drivande och äger huvuddelen av aktierna.”

Hur stor är budgeten, vad har ni investerat?

”Jag vill inte gå in på summor. Det är en rejäl investering för oss och AMF Fastigheter att ta fram nya Pewdiepie, Bianca Ingrosso och e-sportare som Forrest och Get_right och nya unga entreprenörer. Min dröm är att ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar hittar till Space, blir inspirerade hittar sin framtida försörjning och startar nästa unicorn.”

Ni planerar att ha restaurang i lokaler, vem ska driva den?

”Vi. Vi har ett koncept som vi tror jättemycket på. Riktmärket är Zuma i London, ett asiatiskt brasserie. Thomas Åsberg som tidigare varit kökschef hos krögare som Pontus Frithiof och Melker Andersson har rekryterats för det.”

Det blir också ett Avicii-museum. Hur ser prognosen för antalet besökare ut?

”Otroligt svårt att sia om det nu efter covid-19. Abba Museet hade all time high 2019 med 360.000 besökare medan det i fjol bara kom 50.000. Vi har gått in i det här långsiktigt. Hur många utländska besökare som kommer beror på hur snabbt vaccineringarna fungerar. Självklart vill vi tjäna pengar men ser det här också som en samhällelig insats.”

Hur många kommer att jobba på plats?

”Det blir många timanställda. Men totalt med kafé, restaurang, arenan och de som kommer att hålla i evenemangen är det nog 150–200 personer.”

I ditt önskescenario, när kan ni ha den första konserten och med vilka artister

”Det skulle vara häftigt om vi kommer i gång med det säg till Trettondagsafton 2022 och då kunna ha Hov1 eller Håkan Hellström eller varför inte en återförening med Kent.”

Och e-sportturnering?

”Drömmen hade varit att kunna öppna redan i maj i år och ha några matcher i The International, världens mest penningstinna turnering som ska hållas i Stockholm i augusti i år. Vi pratar med många aktörer som ESL, Dreamhack och Blast och har ett jättebra samarbete med Stockholms stad. Alla vill verkligen hjälpa till att göra om den här platsen. Inte tömma Plattan utan fylla den med kreativitet.”