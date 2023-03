Spac-bolaget Hodl köper solpanelbolag

Windon är en svensk producent av solcellspaneler, patenterat montagematerial samt tillhörande produkter vilket säljs via återförsäljare, skriver Hodl.

Windons omsättning under 2022 var 44,4 miljoner kronor med ett ebita-resultat på 10,7 miljoner kronor. Bolagets målsättning är att fortsätta att växa under lönsamhet och det räknar med en tillväxt på minst 50 procent för 2023. Windon levererade under 2022 10 megawatt och väntas kunna leverera över 15 megawatt under 2023.

Hodl köper Windon till en värdering om cirka 46 miljoner kronor, vilket finansieras med 4,3 miljoner nyemitterade aktier till kurs 5:00 kronor samt likvida medel om 25 miljoner kronor.

”Som tidigare kommunicerat i våra senaste kvartalsrapporter har vi, mot bakgrund av förändrad makromiljö, breddat vårt sökande till andra sektorer än blockchain och med mer fokus på lönsamma tillväxtbolag med gynnsamma marknadstrender”, kommenterar Hodls vd Vahid Toosi.

Han pekar på att Windon har uppvisat stark tillväxt i kombination med god lönsamhet i en väldigt spännande marknad driven av bland annat högre energipriser och elektrifieringstrenden.

”Att bolaget vuxit med god lönsamhet visar att bolaget är i rätt del av värdekedjan med ett attraktivt erbjudande. Framåt ser vi goda möjligheter till både fortsatt organisk tillväxt och potentiella tilläggsförvärv”, kommenterar Vahid Toosi.

Förvärvet är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma i Hodl, som avses hållas senast den 14 april, samt att Spotlight Stock Markets därefter ger sitt slutliga godkännande. Spotlight har gett ett preliminärt godkännande för noteringen av Windon.

I samband med förvärvet ska Hodl genomgå en noteringsprocess för att säkerställa att bolaget efter affären uppfyller Spotlights noteringskrav.