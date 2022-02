Sozaps förlust ökar

Det framgår av bokslutet.

Snittintäkt per spelare (ARPDAU) uppgick till 0:080 dollar (0:071), en ökning med 14 procent mot föregående år. Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under perioden låg på 0,8 miljoner (0,9).

Rörelseresultatet i kvartalet var -4,5 miljoner kronor (-1,4).

”Vår långsiktiga strategi är att bygga en portfölj av freeto-play spel för den globala marknaden. Under andra halvan av 2021 mjuklanserade vi speltitlarna Legends of Libra och Spells and Loot. Spelen är för närvarande under utvärdering. Utöver detta har vi ytterligare två spelprojekt som utvecklas enligt vår MVP-strategi (minimum viable product) och vi planerar att göra de första marknadstesterna av dessa under första halvan av 2022”, skriver vd Rade Prokopovic.