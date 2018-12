Soulstjärnan: "Bara några månader innan första turnén jobbade jag som diskare"

Du har blivit kritiserad för att inte vara politisk nog i ditt artisteri. Vad tänker du om det?

”Som svart man har jag andra förväntningar på mig än en vit artist. Justin Timberlake får inte samma kritik som jag får. Som svart man är jag bekant med alla problem afroamerikaner ställs ­inför, vare sig det handlar om ekonomisk trygghet, rasism eller polisbrutalitet.”

När insåg du att du hade en sångröst?

”Det var faktiskt inte förrän på college. En dag var det några studenter som improviserade ­musik i kafeterian, och alla turades om att sjunga. Jag var så nervös, men gick dit ändå och sjöng en ­melodi med texten ’I love my sandwich with chips on the side’. En klasskompis kom fram senare och gav mig beröm. Tidigare hade jag tänkt att om jag inte hade en röst som Whitney Houston var det ändå ingen idé. Jag insåg inte min potential ­förrän det var någon som sa det till mig. ”

Nyligen spelade du en roll i filmen First Man med Ryan Gosling som Neil Armstrong, och nu är du ute på en världsturné. Vad vill du göra mer i framtiden?

”Jag vill ha fler filmroller, om jag får möjlighet. Sedan vill jag jobba på tredje albumet. Jag har ­börjat lyssna på Hot Chocolate, med låtar som You sexy thing, senaste tiden. Jag vill hitta ett sätt att kombinera 1990-, 1980- och 1970-talsmusik med R&B och pusha gränserna ännu längre. Målet är få fler människor att dansa till min musik.”