Sotkamo Silver stärker resultatet i andra kvartalet

Sotkamo Silvers intäkter steg till 109 miljoner kronor under årets andra kvartal (67). Även ebitda-resultatet ökade och kom in på 36 miljoner kronor (0).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Rörelseresultatet blev 16 miljoner kronor (-22).

Produktionen uppgick till cirka 382.000 uns silver (406.000), 988 uns guld (1.067), 396 ton bly (321), and 919 ton zink (722), i koncentrat.

”Silverproduktionen under andra kvartalet var cirka 10 procent högre än produktionen under de två föregående kvartalen och väl i linje med den genomsnittliga produktionen på 385.000 uns under de åtta föregående kvartalen”, skriver vd Erkki Kuronen i rapporten.

Vidare var metallprisnedgången bakom lägre jämförelsetal.

”[Omsättningen] är betydligt bättre än jämförelsetalen förra året när vi påverkades av metallprisnedgången på grund av covid-19”, konstaterar han.

På kostnadseffektivitets- och projektsidan har bolaget en del i sin pipeline.

”På projektsidan är malmsorteringsprojektet tillbaka på ritbordet för att förbättra kostnadseffektiviteten i fullskalig produktionsprocess. P700-borrningskampanjen kommer att fortsätta under de kommande månaderna. Uppskattningar av mineraltillgångar och malmreserver kommer att uppdateras vid årsskiftet”, uppger Erkki Kuronen.