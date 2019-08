Nytt varsel i Lund – slutet för Sony Mobile

Personalen vid Sony Mobile i Lund har under torsdagen informerats om en fortsättning på det sparprogram som just nu löper inom Sony Mobile globalt, där målet är att under en tvåårsperiod halvera kostnaderna fram till slutet av mars nästa år.

Utöver de 200 personer som varslades redan förra hösten riskerar nu ytterligare ett 60-tal personer att förlora jobbet. Dessutom kommer Sony Mobile Communications AB att på sikt upphöra som bolag. De anställda i Lund får i stället Sony Nordic som ny arbetsgivare och blir en del av Sonys verksamhet i Europa.

”Vi har ett ganska tufft besparingsmål och har sett att det räcker inte med de 200 som vi lade ett varsel för i november, utan kommer tyvärr se en del övertalighet i tillägg till det. Totalt handlar det alltså om 260 tjänster som riskerar att fasas ut över den här tvåårsperioden”, säger Stefan Andersson, platschef för Sony i Lund.