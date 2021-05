Socialstyrelsen: Sverige har haft högre överdödlighet än grannarna

Nya siffror: Så stor var överdödligheten under 2020.

”Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att det finns betydande olikheter mellan länder i fråga om hur och vilka uppgifter som rapporteras enligt övervakningssystem för smittsamma sjukdomar och den särskilda covid-19-rapporteringen”, säger Hallengren.

Mona Heurgren, ansvarig för dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen, säger att man utifrån rapporten rekommenderar tre mått för att göra jämförelser i avlidna till följd av covid-19

”Det första handlar om överdödlighet, alltså fler dödsfall än det förväntade under en viss period. Det här måttet används när man gör internationella jämförelser”, säger Hallengren.

Dödstal i relation till folkmängden är en annan metod, exempelvis döda i covid-19 per 100.000 invånare.

Slutligen bör åldersstandardiserad dödlighet beaktas när man använder de andra måtten.

”Det har stor betydelse när man tittar på talen, där ålder har en stor betydelse för både sjuklighet och död.”

Dödsorsaksregistret är det register som har hand om Sveriges officiella dödsorsaksstatistik. I detta register registreras alla fall där en läkare bedömt att covid-19 var den primära dödsorsaken, oavsett om personen ifråga hade en bekräftad covid-diagnos eller inte. I Folkhälsomyndighetens statistik, däremot, registreras alla som dör med coronaviruset upp till 30 dagar efter diagnostillfället, oavsett den egentliga dödsorsaken.

På så sätt kan Folkhälsomyndighetens bokföring över antalet döda ses som en sorts ”snabbstatistik”, medan Socialstyrelsens siffror är den statistik som kommer att bli Sveriges officiella. Eftersläpningen i denna registrering är dock förhållandevis stor, jämfört med Folkhälsomyndighetens.

”Det finns stora skillnader i hur länder mäter dödstal i covid-19, har Socialstyrelsen kommit fram till”, säger Mona Heurgren, ansvarig för dödsorsaksregistret på Socialstyrelsen.

Dessutom har många länder ännu inte publicerat alla data, varför man bör se uppgifterna som preliminära.

Gällande de internationella mätningar som gjorts än så länge säger Heurgren:

Oavsett vilka källor vi tittar på har Sverige en överdödlighet under 2020 som var högre än våra grannländer. Dock har Sverige lägre dödlighet än de flesta andra europeiska länder, säger hon.

Rankningarna är dock inte fullständiga eftersom alla länder inte lämnat in fullständiga data, påpekar hon igen.

”Vi väntar in bättre data”, säger hon.

En annan slutsats i Socialstyrelsens rapport är att det finns två tydliga toppar gällande dödsfallen i Sverige under 2020, under våren och under hösten. Övriga delar av året var dödstalen lägre än tidigare år, säger hon.