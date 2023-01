Snösmocka drar in över Sverige

En orange varning för vind i kombination med snöfall har utfärdats i norra Götaland. Gula varningar gäller även för norra Bohuslän, södra Svealand, delar av Västra Götalands län och inre Småland.

”Det är en kombinationsvarning av snö och vindvarning så torsdagen blir nog inte så rolig att vara ute i. Överhuvudtaget blir det ett besvärligt väder och rent allmänt en hel del snö i vissa områden i norra Götaland upp mot Svealand och det blir stora mängder snö och blåsigt”, säger Anders Wettergren.

Nederbörden väntas dra in över Västkusten från Danmark och sedan pågå under hela onsdagen och in på torsdagen.

I norra Götaland, där orange varning råder, väntas 15–30 centimeter snö. SMHI varnar för att det kan blir mycket begränsad framkomlighet på vägar på grund av halka, snömodd och dåligt sikt. Det är även sannolikt att det blir elbortfall i områden med luftburna ledningar, vilket också påverkar mobilnät.

I områden med gula varningar väntas 5–15 centimeter snö.

I resten av Götaland faller också nederbörden, men då som regn.