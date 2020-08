Smittan ökar på Nya Zeeland – valet i farozonen

Enligt tidningen The New Zealand Herald har Peters, vars populistparti New Zealand First är i koalition med Arderns Labour, skrivit till premiärministern och bett henne att flytta fram valet till den 21 november.

Ardern och hennes parti Labour ser i nuläget ut att vinna en jordskredsseger i september. I en opinionsundersökning genomförd i slutet av juli fick Labour 60,9 procent, den högsta siffran någonsin för partiet i undersökningen. Peters, och även den konservativa oppositionens, försök att skjuta upp valet tros bero på Arderns nuvarande rekordhöga popularitet.

Peters officiella motivering är att det är ”omöjligt att hålla fria och rättvisa val” i skenet av ökad nyzeeländsk smittspridning av covid-19, som tog fart i storstaden Auckland i veckan efter 102 dagar utan nya fall i landet. Siffrorna är fortfarande mycket låga internationellt sett, men på söndagen rapporterades 13 nya smittfall, vilket innebär totalt 69 aktiva fall i Nya Zeeland.

Jacinda Ardern väntas enligt The New Zealand Herald under måndagsmorgonen, nyzeeländsk tid, att tillkännage om valet skjuts upp eller går av stapeln som planerat.