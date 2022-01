SMHI varnar för stormbyar – färjor och tåg ställs in

SMHI varnar för hårda vindar och lokalt för stormbyar i södra Sverige. Gotlandsfärjor har ställts in på grund av vädret och i delar av södra Norrland är en orange varning utfärdad. I Västsverige och Skåne ställs tågen in på flera sträckor.

I de inre delarna av södra Norrland väntas stormbyar på uppemot 27 meter per sekund under söndag kväll och under natten då det kommer blåsa som värst.

”Ett kraftigt vindband med stormbyar passerar över fjällen och rör sig sedan in över inlandet”, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI till TT.

”Det är risk för att det faller träd över vägar eller luftburna elledningar som riskerar att ge elbortfall.”

Elbolaget Eon säger till Östersunds-Posten att man har stärkt upp för att ha beredskap och resurser att rycka ut.

”Man kan nog kanske förvänta sig lite avbrott. Förhoppningsvis ska de inte bli så omfattande och inte så långa”, säger regionchef Lena Berglund till tidningen.

”Det är bra om kunder som bor lite isolerat har en beredskap”, fortsätter hon.

I Fjälltrakterna i södra Jämtlands och Dalarnas län väntas snö och mycket hård vind i stormstyrka på söndagskvällen. Personer avråds starkt från att ge sig ut på fjället.

Därtill är det stor lavinfara vid Abisko-Riksgränsen, Västra Vindelfjällen, Södra Jämtland och Västra Härjedalen.

Under natten och fram till klockan fem på måndag morgon är en gul varning utfärdad i princip hela Götaland.

”Det är lite olika bud om var det blir som värst, men i Halland och Skåne ser det ut att kunna bli uppemot 25 meter per sekund i vindbyarna”, säger Therese Fougman.

”Höga fordon kan få problem. Det kan bli förseningar i busstrafik och tågtrafik och lösa föremål kan flyga omkring och orsaka skada.”

De hårda vindarna innebär även att trafiken på flera järnvägssträckor i västra Sverige och Skåne ställs in. För Västsverige stoppas tågen på följande sträckor från klockan 23: Vänersborg–Herrljunga-Borås, Göteborg–Stenungsund-Strömstad, Göteborg–Uddevalla–Strömstad, Borås–Herrljunga samt Göteborg–Mariestad–Örebro.

Först mellan mellan 07 och 12 på måndagen beräknas sträckorna kunna öppna igen.

I Skåne stängs följande sträckor från midnatt: Kristianstad–Karlskrona–Teckomatorp/Helsingborg och Malmö–Ystad/Simrishamn.

Trafiken beräknas inte vara igång igen förrän måndag eftermiddag.

”Bussar ersätter i begränsad omfattning inställda avgångar”, skriver Skånetrafiken på sin hemsida.

På Gotland beräknas vindarna nå upp i stormstyrka i byarna och Gotlandsfärjan har ställt in sina avgångar till och från Nynäshamn under måndag morgon och förmiddag.

”Det kommer att vara stormbyar i stort sett hela dagen på Gotland”, säger Fougman.

Vinden avtar under måndagen även om det blir fortsatt blåsigt med byig nordvästvind i hela landet. Däremot kommer det bli en övervägande solig måndag.

”Så man kanske får hitta i lä bakom en vägg och stå och njuta av solen och tanka lite solsken”, säger Fougman.