Småbolagen pressade när handelskriget rycker närmare

Indexet Nasdaq First North 25 har tappat 0,9 procent hittills medan Carnegie Micro Cap Return Sweden hade backat 0,2 procent till onsdagens börsstängning. Stockholmsbörsen som helhet har enligt SIX Return index sjunkit 0,7 procent hittills under veckan.

Det blev en 40-procentig kursrusning i torsdagens handelspremiär på First North för solcellsföretaget Midsummer som främst säljer maskiner för produktion av solpaneler. Börsvärdet ligger vid drygt en halv miljard kronor.

Sportboksunderleverantören Kambi har under veckan gått starkast av bolagen i First North 25 med ett lyft på 14,5 procent efter att ha tecknat ett flerårigt avtal med det amerikanska fantasysportbolaget Draftkings. ABG Sundal Collier har höjt riktkursen på Kambi från 145 till 210 kronor med bibehållen köprekommendation.

Näst bäst har cleantechbolaget Climeon gått med en uppgång på 6,5 procent. I botten för veckan noteras studentbostadsbolaget Prime Living med ett fall på 15 procent.