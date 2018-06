Småbolag: Japanskt avtal gav jättelyft för spelbolaget

First North fick under fredagen ta emot affiliate-bolaget Raketech. Bolaget tillhandahåller innehållsbaserad och prestationsbaserad marknadsföring med koppling till kasino och betting online. Raketech hade under 2017 intäkter på 17,1 miljoner euro och gjorde en nettovinst på 5,8 miljoner euro. Aktien handlades strax under 29 kronor under fredagen, vilket var något lägre än teckningskursen på 30 kronor.

Rejält uppåt var det annars för Deflamo, även de på First North och som säljer flamskyddsprodukter. Bolaget har gjort klart med en riktad nyemission till Peter Gyllenhammar på 5 miljoner kronor. Bolaget har under våren upprättat kontrollbalansräkning då aktiekapitalet förbrukats. Kapitalbristen har skrämt iväg aktieägarna som handlat ned aktien sedan slutet av maj. Med nytt kapital i sikte via nyemission har aktien fått nytt liv och steg med 100 procent på fredagen.

Miljöteknikbolaget Climeon har stigit 15 procent i veckan efter att ha meddelat om en utökad isländsk order inom geotermi. Utökningen var större än vad Pareto Securities hade räknat med.