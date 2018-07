Småbolag: Ännu en stark vecka för miljöteknikbolaget

Småbolagen på Spotlight, NGM och First North har utvecklats blandat under en dämpad börsvecka som har bjudit på ett förverkligande av hot i USA:s handelskonflikt. Nasdaq First North 25 har stigit 2,5 procent hittills medan Carnegie Micro Cap Return Sweden hade backat 0,6 procent till torsdagens börsstängning. Stockholmsbörsen som helhet har enligt SIX Return index sjunkit 1,6 procent under veckan.