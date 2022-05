Små rörelser väntas på Stockholmsbörsen

Kvartalsrapporterna fortsätter att strömma in. Här är fem saker att hålla koll på inför april månads sista handelsdag.

• De europeiska börserna ser ut att stiga drygt 1 procent i den inledande handeln på fredagen, enligt morgonens terminshandel. Indexen på Wall Street lyfte klart under gårdagskvällen med teknikaktier i topp.

• Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisade en högre vinst per aktie för kärnverksamheten än väntat. Vinsten blev 1,89 dollar mot prognosen på 1,66 dollar, enligt Infronts sammanställning. Bolaget upprepar även sina prognoser för helåret 2022.

• Vitvarutillverkaren Electrolux försäljning var lägre än väntat under det första kvartalet, medan vinsten kom in marginellt högre än analytikernas prognos. Bolaget spår nu en starkare motvind från högre kostnader framöver och väntar sig en negativ effekt på uppemot 10 miljarder kronor under 2022. Dessutom sänks de regionala utsikterna i både Nordamerika och Europa.

• SCA rapporterar ett högre resultat än väntat för det första kvartalet. Enligt skogsbolaget har utbudet i marknaden varit begränsat och efterfrågan god inom samtliga produktområden samtidigt som SCA:s produktion varit på en god nivå.