Små rörelser på Wall Street – JP Morgan stiger efter köpet av First Republic

Efter ett par minuters handel är S&P 500 ned marginellt medan Dow Jones stiger 0,2 procent och tekniktunga Nasdaq sjunker 0,1 procent.

Måndagens stora nyhet är att den amerikanska myndigheten California Department of Financial Protection and Innovation, DFIP, under morgonen meddelade att de tagit över krisbanken First Republic samt accepterat ett bud från JP Morgan på banken.

I ett pressmeddelande skriver DFIP att JP Morgan kommer ta över alla insättningar och i stort sätt alla First Republics tillgångar. Den 13 april hade den San Francisco-baserade banken tillgångar på totalt 229,1 miljarder dollar och insättningar på omkring 103,9 miljarder dollar, vilket Di tidigare rapporterat om. Enligt JP Morgan väntas affären ha en viss positiv effekt på bankens vinst per aktie. JP Morgan stiger 2,7 procent i måndagens inledande handel.

Morgan Stanley höjer sin rekommendation för biltillverkaren General Motors från jämvikt till övervikt. Riktkursen skruvas samtidigt upp från 35 till 38 dollar per aktie. General Motors stiger 2,3 procent till 33,78 dollar per aktie.

Goldman Sachs har sänkt sin rekommendation för oljejätten Exxon Mobil från köp till neutral med riktkursen 125 dollar. Även oljepriset backar omkring 1,6 procent på måndagen och Exxon Mobil inleder dagens handel med ett tapp på 2 procent till 116 dollar per aktie.

Kryssningsbolaget Norwegian Cruise Line rapporterade en justerad förlust per aktie på 0,3 dollar vilket enligt CNBC var mindre än befarade 0,41 dollar enligt Refinitivs sammanställning. Aktien stiger 2,3 procent i måndagens inledande handel.