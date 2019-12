”Små korta lån är bra” – Collector finansierar kvinnliga entreprenörer i Kenya

2019 års julkampanj omfattar byprojekt i Kenya eller Indien, där man antingen kan gå in som investerare själv eller genom en eller flera andelar i ett byprojekt. Projektet pågår under 2,5 år med rapporter och uppföljning från den specifika by man stödjer. I år kan man välja att lägga till foto- och receptboken Recipe for change, med kenyanska recept tolkade av Paul Svensson. På så vis ges en möjlighet till ett långsiktigt och hållbart engagemang samtidigt som personalen får en fysisk julklapp som återkopplar till engagemanget i Hand in hand.

För mer information se Handinhandsweden.se