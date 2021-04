Slutförhandlat i EU: 165.000 extra vaccindoser till Sverige

Vaccindoserna ska fördelas proportionerligt efter befolkningsmängd. Så även i detta fall, men med vissa skillnader: fem länder har fått en extra stor del.

Det rör de länder som anser sig ha drabbats orättvist av Astra Zenecas leveransproblem under våren. Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland och Slovakien får därför en något större andel vaccindoser.

Enligt nyhetsbyrån Reuters har EU även vänt sig till Indien med önskemål om att få köpa tio miljoner vaccindoser från Astra Zeneca som tillverkats av Serum Institute of India (SII). Uppgifterna kommer från en indisk regeringskälla, med hänvisning till ett brev som skickats för två veckor sedan.

SII är världens största vaccintillverkare, med bas i Pune i västra Indien.

”EU-ambassadören skrev ett brev och sade ”var vänliga och ge oss tillstånd””, säger regeringskällan till Reuters.

I de 27 EU-länderna har nu totalt nästan 70 miljoner vaccindoser injicerats – mer än dubbelt så många som vid förra månadsskiftet.

Ökningstakten i hela Europa är dock fortsatt otillräcklig, anser FN:s världshälsoorganisation, WHO.

”Utdelandet av de här vaccinerna går oacceptabelt långsamt. Vi måste skynda på processen genom att få fart på produktionen, minska de administrativa hindren och använda varenda vaccindos vi har i lager just nu”, säger WHO:s Europa-chef Hans Kluge i ett uttalande på skärtorsdagen.

WHO oroas över att smittspridningen runt om i Europa nu ökar kraftigt igen – i förra veckan till totalt 1,6 miljoner nya covid-19 fall i de 53 länder som WHO räknar in i sin Europa-statistik.

Flera länder har den senaste veckan tvingats skärpa sina nedstängningsåtgärder.

Andra har i sin tur stött på juridiska hinder.

I Belgien fastslog en domstol i onsdags att de strikta åtgärder som nu gällt i flera månader – med bland annat nedstängda restauranger, nattligt utegångsförbud och krav på hemarbete – inte vilar på ”tillräcklig juridisk grund”. Regeringen manas därför att driva igenom nödvändig lagstiftning inom en månad, om inte alla åtgärder ska förklaras som ogiltiga.

Ledarna för landets största advokatförbund har redan tidigare ondgjort sig över att den belgiska regeringen inte haft tillräckligt på fötterna i sitt sätt att besluta om coronaåtgärder.

”I en demokratisk rättsstat måste dessa tillfälliga restriktioner beslutas om av parlamentet eller åtminstone på basen av tydliga regler som fastställts där. . . och inte bara i inrikesdepartementets korridorer, oavsett hur kloka och kunniga människor som finns där”, skrev advokaterna nyligen i ett öppet protestbrev.