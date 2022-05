Slussöppning för vin på burk: ”Det är nu det händer”

De första fyra månaderna i fjol såldes 60.000 aluminiumburkar vin på Systembolaget. Siffran för motsvarande period i år: 140.000 burkar.

Räknat på hela förra året ökade försäljningen av vin på burk i Sverige med 60 procent jämfört med 2020. I absoluta tal handlar det förvisso om en blygsam förändring från låga siffror. I Systembolagets statistik står försäljning av vin på burk för knappt 100.000 liter av totalt 200 miljoner liter vin i andra förpackningar.

Totalt finns i dag 29 sorter vin på burk på Systembolaget, varav lejonparten i beställningssortimentet, men antalet väntas öka kraftigt redan i sommar.

”Försäljningen av burkvin är än så länge väldigt, väldigt liten – mindre än en promille av totalen. Men ökningstakten är stor”, säger Ulf Sjödin.

Han är sortimentsansvarig på Systembolaget och hejar på utvecklingen av flera anledningar. Det är en miljövänlig lösning, vin på burk dämpar framför allt klimatavtrycket tack vare minskade transporter. Burkar både väger mindre och tar mindre plats än flaskor.

”Vårt intresse för vin på burk är av hållbarhetsskäl. Systembolaget har satt som mål att minska avtrycket från förpackningar med 15.000 ton koldioxid till år 2023. Aluminiumburkar återvinns betydligt mer och är en klimatsmart förpackning jämfört med flaskor”, säger Ulf Sjödin.

Samtidigt öppnar det för mindre konsumtion. Burkarna innehåller mellan 250 och 330 ml, motsvarande några glas istället för en hel eller halv flaska.

Burkvin är ingen ny företeelse. De första burkarna vin ska ha producerats redan 1936.

Föregångslandet stavas USA. Enligt analysföretaget Nielsen ökade försäljningen av burkvin mellan 2017 och 2021 med mer än 3.800 procent till 253 miljoner dollar.

”År 2025 kommer vin på burk-marknaden att stå för 10 procent av vinindustrin”, säger Robert Williams på WIC research till Di.

Han pekar på den kraftiga tillströmningen av vinmakare som på bara några år växt kraftigt i USA och nu omfattar över 700 stycken.

En drivande faktor är att restaurangbranschen gillar aluminiumförpackningen, särskilt som det minskar mängden dyra droppar som går till spillo på grund av att de blivit kvar i öppnade flaskor, enligt Robert Williams.

”Till och med McDonald's serverar Malbec på burk till deras Big Macs”, säger han.

Den växande trenden lockar nya spelare. Entreprenörerna bakom svenska Djuce är bara ett exempel.

Djuce drivs av David Dworsky, Victor Köhler och Philip Marthinsen via deras investeringsbolag Plei Ventures. Trion var medgrundare till kommunikationsbyrån House of Radon som de sålde för något år sedan. De var även med och startade klädmärket Asket. Till sin hjälp har de Pontus Lindqvist, sommelier och grundare av importfirman Wine Waves, som ansvarar för produkt och vinutbudet.

På ett år har de gått från idé till att nu i dagarna lansera sina produkter på både Systembolaget och den europeiska marknaden, främst städer som Berlin och Köpenhamn.

”Hittills har vi investerat 2,5 Mkr och kommer investera kring 10 Mkr i år tillsammans med en grupp ängelinvesterare. Vår prognos är att ha en försäljningsintäkt på 4 Mkr i år”, säger Philip Martinsen.

Försäljningen sker dels via e-handel direkt till konsument eller via återförsäljare som Systembolaget, dels via importörer till till exempel festivaler, flygbolag, hotell och restauranger.

Djuce köper in vin från hela Europa. Burkningen sker i Barcelona och, specifikt för prosecco, i Asti, Italien.

”Utmaningen är att hitta vinmakare som är på toppnivå och som är villiga att överlämna en ganska kritisk del av processen till oss som de normalt gör på gården”, säger Pontus Lindqvist.

Med sin bakgrund som sommelier är han väl medveten om den tröskel som finns bland vinintresserade.

”Burkar har inte något högt anseende, skepsisen mot förpackningen är stor. Vi har mycket att bevisa. Inte alla sommelierer kommer att känna sig bekväma, men de som fattar, de fattar.”

Allt vin fungerar heller inte i burk.

”Bäst är lättare, mjukare viner. Man bör undvika extremerna med hög syra eller hög alkoholhalt”, säger Pontus Lindqvist.

En burk släpper inte in någon luft så att fylla vinkällaren är poänglöst. Den plastfilm, lining på fackspråk, på burkens insida garanteras dessutom bara hålla i ett år, beroende på vinets kemiska sammansättning. Nya viner eller färdiglagrade är det industrin siktar in sig på.

Storleken på burkarna varierar från 200 till 330 ml. Många producenter väljer 250 ml, motsvarande ett glas med påfyllning eller två vardagsmiddagsglas.

”Storleken uppmuntrar till att dricka mindre och bättre, att våga testa nya typer av viner och att kunna bjuda på fler olika typer av vinupplevelser vid till exempel en middag. Burkens format gör också att den passar för båten, sommarstugan, vandringen”, säger Philip Marthinsen.

Systembolaget har initialt valt att köpa in burkvin av högre kvalitet.

”Det här är inget för den som vill hitta det billigaste. Vi har medvetet lagt oss där för det är där vi tror att efterfrågan kommer att finnas”, säger Ulf Sjödin.

Eftersom vin på burk är i sin linda har det hittills varit svårt att göra kundundersökningar. Han tror dock att vin på burk kommer att bli stort för vitt, rosé och mousserande.

”De som kommer att bli stora på den här marknaden är druvrena viner från nya världen, snarare än från klassiska distrikt som Bordeaux och Bourgogne”, säger Ulf Sjödin.