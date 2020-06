I dag finns det fyra parkeringsplatser per bil i Sverige. Samtidigt står alla privatägda bilar stilla 96 procent av tiden. Och när de används är hälften av alla resor under fem kilometer. Det motiverar inte all den yta som i dag upptas av parkeringar, menar flera debattörer.

De menar att man behöver prioritera smartare mobilitetslösningar framför privatbilism. Det finns exempel på projekt inom bostadsbyggnad där nya koncept för att lösa de boendes behov av att transportera sig.

Ett sånt exempel är Mo-Bo där man har delade mobilitetstjänster i stället för parkering för privat ägda bilar. Resultatet är bland annat 15 procent lägre byggkostnader, en besparing på cirka 400.000 kronor per bostad, minskade kostnader för de boende på mellan 1.200 och 4.600 kronor samt fler gröna ytor, enligt debattörerna.

”Med ett nytt perspektiv på boende och mobilitet kan vi kraftfullt bidra till klimatomställningen genom att skapa grönare, renare och bättre bostadsmiljöer med mer plats för lek och rekreation och mänskligt umgänge”, skriver de.

De som skrivit debatt-artikeln på Svenska Dagbladet är följande personer: Magnus Björkman (arkitekt och medgrundare Theory Into Practice), Eléonore Fauré (forskare inom strategiska hållbarhetsstudier KTH), Greger Henriksson (docent i miljösociologi KTH), Fredrik Johansson (doktorand KTH), Mia Fay Johansson (service designer Point AB), Linda Pettersson (landskapsarkitekt Urbio), Paulina Soliman (kontorschef Trivector), Rasmus Sundberg (expert parkering Trivector), Rasmus Sundqvist (vice vd Point AB) och Björn Wendle (vd EC2B Mobility).

Fotnot: Utredningen ”Samordning för bostadsbyggande” (Fi N 2017:08) fick tidigare i år ett utökat uppdrag att utreda om kommuner kan avstå från kravet på parkeringsytor, om de kan lösa transportbehoven på andra sätt.