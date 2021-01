Slingrig väg från fynd till färdig gruva

Under 2020 minskade intresset för att leta mineral i Sverige. Totalt kom det in 130 ansökningar förra året. Det tros bero på att de långa tillståndsprocesserna i Sverige sticker ut i ett internationellt perspektiv.

Även när det gäller mineraler förknippade med batteritillverkning och ny teknik skedde en minskning förra året. Men sett ur ett längre perspektiv ligger ansökningarna på en hög nivå.

”Över tid ser vi ett ökat intresse för de metallerna. De står för en större andel av det hela i dag”, säger Åsa Persson, chef för Bergsstaten.

Myndigheten konstaterar i sin kommande årsredovisning att under perioden 2010-2015 angavs kobolt, vanadin eller litium endast i 0 till 13 ansökningar. Mellan 2016 och 2019 kom det i snitt in 42 ansökningar per år.

Under 2020 kom det in 29 ansökningar om att få leta kobolt eller vanadin, där kobolt dominerar stort med 28 av fallen. Utöver det har det inkommit fem ansökningar om att få borra efter grafit.

Intresset för litium har dock minskat de senaste åren, orsaken bedöms vara låga världsmarknadspriser.

Vägen från prospektering till att starta en gruva är dock lång och det beror inte bara på långa tillståndsprocesser. Att hitta en mineralisering som är ekonomiskt motiverad att bryta är en svår, tidsödande och dyr process.

Nya gruvor är dock inte den enda vägen för att utvinna metaller som behövs till batteriproduktion.

Den statliga gruvjätten LKAB har ett projekt på området, Reemap. I stället för att bryta nytt ska företaget återvinna befintligt gruvavfall från LKAB.s järnmalmsproduktion. Med projektet, som enligt planeringen ska vara i drift 2027, hoppas LKAB täcka 30 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller.