Slagig handel i Coinbase – ”är också en varning”

Kryptoplattformen Coinbase bjuder som väntat på en volatil resa under sina första dagar på börsen.

Den hajpade handelsplattformen Coinbase har hittills bjudit på en skakig resa på börsen. Aktien öppnade högt över referenspriset som angetts i samband med onsdagens direktlistning och bolaget värderas tillfälligt över 100 miljarder dollar, riktmärket för investerare som tagit fasta på prissättningen på den privata marknaden kort innan debuten. Det är jämförbart med exempelvis Facebooks värdering under sin första handelsdag.

Men redan under onsdagen föll Coinbase tillbaka till närmare 300 dollar medan kryptorelaterade tillgångar backade på bred front. Bitcoin, som stigit till nya rekordnivåer inför direktlistningen, föll under onsdagen.

Kryptovalutan handlas runt 62.573 dollar i den tidiga torsdagshandeln, en bit under toppen på onsdagen, men fortfarande på historiskt höga nivåer enligt Coindesk.

Redan i torsdagens förhandel hade lyckan vänt igen även för Coinbase. När börsen väl öppnade steg aktiekursen med närmare 4 procent. Den inledande handeln var slagig men kursen rörde sig runt 340 dollar, 2.873 kronor, vilket motsvarar en värdering på strax under 760 miljarder kronor.

Det är fortfarande en bit under de mest högtflygande förväntningarna inför börsdebuten men tillräckligt för att handelsplattformen ska värderas högre än mer traditionella sektorkollegor som börsoperatörerna ICE and Nasdaq.

Att Coinbase bjudit på slagig handel är knappast förvånande. Inför börsdebuten flaggade analytiker för att aktien sannolikt kommer följa utvecklingen för kryptovalutor, ett tillgångsslag känt för sin volatilitet.

”Den skakiga första handelsdagen är också en varning om att traditionella investerare inte nödvändigtvis är övertygade om att handeln med kryptovalutor kommer förbli lika lukrativ som nu på lång sikt”, skriver Ipek Ozkardeskaya, analytiker på Swissquote, i ett morgonbrev på torsdagen.

Hon pekar bland annat ut konkurrerande produkter från banker och andra finansinstitut som ett hot på sikt.

Inför torsdagens öppning rapporterade bland annat nyhetsbyrån Bloomberg att flera av Ark Investments fonder köpt andelar i Coinbase till ett värde av 250 miljoner dollar. Förvaltningsbolaget leds av Cathy Woods, en profilerad investerare som länge varit optimistisk om bitcoins framtid.

Börshumöret var i övrigt positivt med Wall Streets ledande index på plus efter att storbankerna Citigroup och Bank of America brädat förväntningarna i sina kvartalsrapporter.

Även torsdagens makrodata bjöd på skäl till optimism. Detaljhandeln steg med hela 9,8 procent i mars enligt färska siffror, klart över konsensusprognosen på strax under 6 procent enligt Trading Economics. Den kraftiga ökningen drevs av den senaste omgången federala stimulanscheckar trots att undersökningar från New York Federal Reserve indikerat att amerikanerna kommer att sätta in så mycket som två femtedelar av den senaste stimulansrundan på sina bankkonton.

Antalet nyanmälda arbetslösa föll tillbaka till 576.000 förra veckan, tvärtemot den uppgång analytikerna hade väntat sig. Trots att föregående veckas utfall reviderades upp fortsatte det genomsnittliga antalet nyanmälda arbetslösa under de senaste fyra veckorna att falla.