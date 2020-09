”Skulle orsaka enorm smärta” – Politisk strid efter Bader Ginsburgs död

Ruth Bader Ginsburg, den liberala och populära domaren i USA:s högsta domstol har gått bort, 87 år gammal. Nu står en av nio HD-stolar tom. Och redan på fredagskvällen började striden om vem som ska få tillträda den platsen.

Demokraternas senatsledare Chuck Schumer gick snabbt ut på Twitter och sade att stolen inte borde tillsättas förrän efter valet i november, och av den som då väljs till president. Han fick genast medhåll av flera demokrater, bland annat presidentkandidaten Joe Biden.

”Låt mig tala klarspråk: Det råder ingen tvekan om att väljarna ska rösta om en president och att den presidenten sedan ska utse en kandidat för senaten att rösta om”, säger Biden.

Senatens majoritetsledare, republikanen Mitch McConnell, svarade att han kommer låta kammaren rösta om den kandidat president Donald Trump lägger fram, utan att ge någon tidpunkt för när det kan ske.

Han lät sig därmed inte bevekas av sina egna ord, exakt de ord Schumer hade använt i sitt Twitterinlägg : ”Det amerikanska folket borde få göra sin röst hörd i valet av nästa domare i Högsta domstolen. Därför ska platsen inte tillsättas förrän vi har en ny president”.

McConnell yttrade just de meningarna 2016, när han vägrade låta senaten rösta om dåvarande presidenten Barack Obamas kandidat Merrick Garland som ersättare för domaren Antonin Scalia, som avled i februari det året. McConnell fick då sin vilja igenom, viket har lett till att Trump sedan han tillträtt har utsett två domare till domstolen, som därmed fått en konservativ majoritet.

En omröstning med nuvarande senat behöver inte ske före valet, de nya ledamöter som väljs in tillträder först den 3 januari nästa år. Några republikaner i senaten har tidigare sagt att de inte skulle vilja se en omröstning i år, om någon domare skulle gå bort. Det gäller bland andra Lindsey Graham från South Carolina och Lisa Murkowski från Alaska. Susan Collins från Maine, vars plats står på spel i valet i november, säger till The New York Times att:

”Jag tycker det är för nära (valet), det gör jag.”

Enligt bland annat The New York Times har Trump redan en kort lista på kandidater i det närmaste redo att presenteras. ABC News uppger att minst en av dem är en kvinna.

”De måste kunna visa åtminstone den minsta lilla skärva av integritet och inse att om de överger sina principer och alla tidigare prejudikat genom att pressa fram en kandidat skulle det orsaka enorm smärta”, säger demokraten Patrick J Leahy, senator från Vermont, enligt The New York Times.

Ruth Bader Ginsburg själv var högst medveten om att en politisk strid skulle ta vid efter hennes död. Enligt public service-kanalen NPR ska domaren på sin dödsbädd ha sagt till sitt barnbarn Clara Spera att ”min innerligaste önskan är att jag inte ska ersättas förrän en ny president har installerats”.

Men i politikens Washington spelar den avlidne domarens ord liten, om ens någon, roll.