Chefsekonomen ”lutar åt lågkonjunktur”

Vilken är den största utmaningen för penningpolitiken just nu?

”På många sätt kan man tycka att det är enklare nu då inflationen och framför allt inflationsförväntningarna är nära målet. Känner man sig trygg med att konjunkturutvecklingen är stabil de kommande åren tycker jag det är ganska klart att inflationstrycket är tillräckligt för att uppnå målet och att räntan ska upp. Men det handlar som alltid om att fatta beslut under osäkerhet och just nu är själva riktningen på konjunkturen mer osäker än vanligt, som jag ser det. Har vi en tillfällig svacka i den globala konjunkturen eller är detta början på en lågkonjunktur? Jag lutar åt det senare, även om jag inte ser en djup kris framför mig.”