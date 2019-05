Skräcken lättar något – uppåt på Wall Street

S&P 500 stiger med 0,4 procent i den inledande handeln. Dow Jones och Nasdaq lyfter 0,3, respektive 0,5 procent vardera.

Taxiapptjänsten Uber ska under torsdagen presentera siffror för intäkterna under det första kvartalet. Aktien lyfter 0,6 procent till 40,14 dollar, klart under introduktionskursen på 45 dollar.