SKR: Läkemedelsbolagens korta framförhållning försvårar vaccinationen

Fler än 4,5 miljoner människor har nu fått minst en dos vaccin i Sverige och över 2,7 miljoner har blivit vaccinerade med två doser. Det innebär att regionerna är väl i fas med vaccinationsplanen, skriver Sveriges kommuner och regioner (SKR) i sin månadsrapport.

”Regionernas del av vaccinationsarbetet fungerar väldigt väl. Man har hela tiden lyckats anpassa sin kapacitet efter leveranserna och man har vidtagit åtgärder de senaste månaderna för att få högre täckningsgrad brett i befolkningen”, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR.

Enligt rapporten bedömer samtliga 21 regioner sitt pågående vaccinationsarbete som ”grönt” på en skala från grön-gul-röd. Detsamma gäller regionernas planering för det fortsatta arbetet med vaccineringen.

Samtidigt kom förra veckan besked om att Sveriges vaccinmål skjuts fram ytterligare. Den nya prognosen innebär att alla vuxna ska ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september i år.

Bedömningen av regionernas vaccinationskapacitet på 1,2 miljoner doser per vecka kvarstår, skriver SKR. Förklaringen till förskjutningen är i stället oklara leveransbesked från tillverkarna.

Sverige har under en tid haft ökade mängder leveranser jämfört med tidigare, men de senaste veckorna har störningar förekommit och besked om minskade volymer vaccin har meddelats regionerna med kort varsel.

”Ryckighet i leveranser har hela tiden varit den största utmaningen. Företagen ska leverera per kvartal, och då kan de skjuta upp leveranser inom kvartalet men ändå vara inom ramen för avtalet. För regionerna vore det bästa om man hade ett jämnt flöde av vaccin”, säger Emma Spak.

Under juli månad minskar leveranserna enligt plan. Det innebär att Sverige under den sjunde månaden får drygt en miljon färre doser än vad som levererades under juni, enligt Folkhälsomyndigheten. I augusti ökar leveranserna, men återgår inte till samma nivåer som under juni månad.

”I och med att man har vaccinerat så många som möjligt med dos ett den senaste perioden, kommer det att bli en större tonvikt på dos två under juli. De som återstår att vaccineras med dos ett har en lite mer utsträckt period framför sig”, säger Emma Spak.