Inflation vi inte sett på tre decennier och centralbanker som börjat höja räntan för att den inte ska bita sig fast har tillsammans med kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina ökat riskerna för recession i de största ekonomierna och på de viktigaste marknaderna för de svenska börsbolagen.

Huvudspåret är fortfarande att vi slipper. Och innan det eventuellt sker kommer 2022 att gå till historien som ännu ett kanonår för bolagens försäljning och vinster. Den reala BNP-tillväxten spås visserligen inte bli särskilt imponerande. Men för ett svenskt företag i USA som växer som BNP, lyckas höja sina priser i takt med den förväntade amerikanska inflationen på 7 procent och får allt fler kronor för sina dollar så har IMF:s prognos om 2,6 procents amerikansk real BNP-tillväxt hastigt och lustigt vuxit till en ökning med över 24 procent räknat i nominella kronor givet aktuella valutakurser.

R-ordet skrämmer allt fler bankirer och makroexperter.

Samma blågula kalkyl ger 9 procents tillväxt i Sverige, 13 procents tillväxt i EU och 18 procent upp i Kina. Analytikerna på bolagssidan är något försiktigare i genomsnitt och räknar med att de rörelsedrivande OMXS30-bolagen i år kommer att öka omsättningen med 12 procent och nettovinsterna med 10 procent.

Nästa år är en annan femma. R-ordet skrämmer allt fler bankirer och makroexperter. Bloombergs månadsgallupar visar att de sedan årsskiftet skruvat upp sannolikheten för recession inom ett år från 15 till 30 procent för USA, från 25 till 30 procent för Europa och från 10 till 20 procent för Kina.

På börsen har framåtblickande placerare också börjat ta höjd med att sänka kurserna, även om det inte går att bena ut recessionsoron från en normalisering av räntor, leveransstrul och allmän oro i krigets skugga.

Likt alla andra börsscouter som lever efter mottot ”Var redo! Alltid redo!”, har Di gått igenom förutsättningarna om det ändå skulle bli en rejäl konjunktursvacka. Här är tre skäl till att det skulle bli riktigt jobbigt:

• Branschmixen. Vid it-bubblan kring millennieskiftet dansade Stockholmsbörsen runt som ”Europas Nasdaq”. Men annars har epitetet ”den konjunkturkänsliga randmarknaden i norr” naglat sig fast. Det är lätt att förstå varför – i alla fall om man blint använder MSCI:s definition som utgår från vilka branscher bolagen tillhör. De enda branscherna som indexleverantören tycker är okänsliga för konjunkturen är hälsovård, dagligvaror, energi och kraft. Resten är cykliska. Och de står för 90 procent av det totala börsvärdet för de 64 svenska bolagen som ingår i det breda europeiska indexet Stoxx 600 Europe.

Ingen av de andra stora europeiska börserna, våra nordiska grannar eller USA är enligt den här definitionen lika känslig för konjunkturen. Ingen av dem är heller lika industritung som Stockholmsbörsen där Atlas Copco, Volvo, Assa Abloy, Sandvik och de andra industribolagen svarar för 35 procent av börsvärdet. Få länder har också en tyngre finanssektor än Sverige med sina stora banker och framgångsrika investmentbolag. Det låter jobbigt.

• Stor hävstång ned på resultat. Ett annat sätt att mäta konjunkturkänsligheten är hur bolagens resultat dyker när efterfrågan och försäljning viker. En viktig pusselbit är hur stora fasta kostnader bolagen har. Under 2021 stod personalkostnaderna och av- och nedskrivningar för 28 procent av de rörelsedrivande svenska bolagens omsättning. Bara de nederländska och franska rörelsedrivande bolagen hade en större andel. Det ser läskigt ut.

• Börshistorien. Stockholmsbörsen har genom tiderna levt upp till sitt konjunkturkänsliga rykte. Vid nedgångarna efter it-bubblan, i finanskrisen, euroskuldkrisen och pandemin har Stockholmsbörsens OMXSPI-index fallit hårdare från topp till botten än vad de stora indexen för Europa, USA och världen gjort räknat i kronor. Utvecklingen hittills i år när defensiva aktier varit högvilt är inget undantag.

Att kalla Stockholmsbörsen för det cykliska helvetet på jorden är förenklat.

Men att kalla Stockholmsbörsen för det cykliska helvetet på jorden är förenklat. Det finns bolag som verkar i nischer och har affärsmodeller som trots att de klassas som cykliska enligt MSCI:s branschindelning inte är särskilt konjunkturkänsliga. Och vissa av branscherna, som kommunikationstjänster – där teleoperatörerna Telia och Tele2 ingår – är det svårt att få till cykliska. För flera av bolagen har också de fasta kostnaderna visat sig inte fullt så fasta.

Finansiellt står bolagen starka. De rörelsedrivande bolagen har lägst nettoskuldsättning i förhållande till det egna kapitalet av alla stora aktiemarknader i Europa och storbankerna hör till de bäst kapitaliserade. På listan över de europeiska bankerna med högst kärnprimärkapitalrelation vid årsskiftet var Avanza etta, SEB trea, Handelsbanken sexa, Swedbank sjua och Nordea 14:e.

På frågor om marknad och konjunktur brukar bolagsledningarna ducka och säga att de är usla på att spå. I stället har många jobbat hårt på att expandera sin eftermarknadsaffär, bli smidigare, decentraliserat och blivit snabbare på bollen och dessutom allt som oftast fått hjälp av en svagare krona.

Det verkar ha gett utdelning. I lågkonjunkturen efter it-bubblan krympte de svenska bolagen i OMXSPI-indexet sin omsättning, rörelsemarginaler och vinst per aktie från toppåret till bottenåret väsentligt mer än de europeiska och amerikanska bolagen. Mycket den gången berodde på Ericsson. Men vid de tre senaste recessionerna har omsättningen som värst fallit med 7 procent under finanskrisen och pandemin räknat på helår, rörelsemarginalen har backat med som mest 7 procentenheter under finanskrisen och vinsten per aktie med allra mest 37 procent under pandemin. Det är tal som inte gör att de svenska bolagen sticker ut.

Stockholmsbörsens rykte som ”recessionsvärsting” är vida överdrivet.