Skolprojektet tog över Västerås med grillkioskens pengar

VÄSTERÅS. När hemkörning av mat fortfarande framför allt var synonymt med pizza hittade Hampus Vestlund och Johan Bons ett eget spår in i branschen. Nu har deras Way to go gjort sig redo för nästa kliv.

Barndomsvännerna gick i samma klass på gymnasiet och startade UF-företag ihop. Affärsidén byggde de på vad de själv hade saknat på sina grabbkvällar med kompisarna: möjligheten att få godis, chips och läsk hemkört med bud.

”Vi började samarbeta med en lokal godisaffär, och la upp alla hans produkter i en webbshop och tillgängliggjorde produkterna för alla”, säger Hampus Vestlund.

”Nu kunde man plocka sin egen godispåse på webben och få den hemkörd direkt. Det var ett helt nytt segment och vi fick ett otroligt gensvar redan från början.”

Två veckor efter studenten 2016 startade Hampus Vestlund och Johan Bons aktiebolag för att driva sin tjänst vidare.

”Vi tog även på oss alla möjliga uppdrag inom bud och transport, och även helt andra saker bara för att få in pengar och kunna bygga upp företaget”, säger Johan Bons.

De identifierade en efterfrågan om att få mat hemlevererad från restauranger, inte bara pizza. I dag, inte minst med anledning av pandemin, är Way to go en vedertagen tjänst. Men då var det nytt i Västerås.

Hampus Vestlund och Johan Bons slet för att få med så många restauranger som möjligt. En av dem var en hamburgerrestaurang som är belägen i en Ica-butik. Butiksägaren heter Daniel Özer, och han imponerades av de unga killarnas driv och målmedvetenhet. Hans restaurang blev kund men samarbetet slutade inte där.

Vid det här laget – sommaren 2017, ett år efter starten – hade Hampus Vestlund och Johan Bons börjat känna att de behövde skapa en tydligare organisation och plattform kring sin tjänst. Hittills hade de mest kört på och tagit alla uppdrag som dök upp.

”Men det var rätt spretigt. Vi behövde samla allting under ett och samma digitala tak”, säger Hampus Vestlund.

Oberoende av killarnas planer kom Daniel Özer med samma idé, och i september gick han in som delägare ungefär samtidigt som appen och bolaget hemsida lanserades.

”Jag såg viljan och drivkraften att skapa förändring i den här branschen, och jag kände att jag ville vara med på resan”, säger Daniel Özer.

Foto: Ida Thunberg

I dag är Way to go väletablerade i Västerås med ett 40-tal restauranger, ett bageri och även Daniel Özers Ica-butik med i utbudet. Kunderna kan få både livsmedel, färskt bröd och en restaurangmiddag hemlevererat samtidigt. Snabba leveranstider är en viktig del av konceptet.

”Vi var först ut med att inkludera även fine dining-segmentet, och det har ingen annan lyckats med än här i Västerås”, säger Hampus Vestlund.

Pandemin har ändrat spelplanen en hel del, på olika sätt.

”För tre år sedan, när vi lanserade tjänsten, var vi ett plus i kanten, en extraförsäljning, men nu – när samhället och restaurangerna tömdes på folk - har vi sett hur vår tjänst blir mer och mer betydande för restaurangerna. Vår procentuella andel av deras försäljning har vuxit”, säger Johan Bons.

”Samtidigt jobbar vi ju också med en av de hårdast drabbade branscherna. Några av våra samarbetspartners har tyvärr tvingats lägga ner.”

En annan effekt är att konkurrensen har ökat betydligt eftersom efterfrågan har blivit större.

”Konkurrensen är stenhård i dag så det gäller att hela tiden göra det där som ingen annan gör. I vårt fall handlar det jättemycket om det personliga och lokalkännedomen”, säger Daniel Özer.

De tre delägarna återkommer gång på gång till hur viktig den lokala förankringen är.

”Vi känner vår marknad Västerås utan och innan. Det är det som har gjort att vi har lyckats”, säger Hampus Vestlund.

Därför kräver nästa steg i expansionsplanen en hel del arbete.

”Vi jobbar just nu hårt med hur vi ska nå ut till fler kunder och flera platser i landet. Och därför börjar vi förbereda organisationen här i Västerås för att vara självgående”, säger Hampus Vestlund.

Foto: Ida Thunberg

Och Way to go tror fortsatt på den lokala förankringen.

”Vår första hemmaplan var Västerås. Nu tar vi vårt koncept och letar upp nya hemmaplaner där utvecklingen får drivas av lokala förmågor. Vi förmedlar de bästa verktygen och all erfarenhet vi har byggt upp under de här åren, och sedan bygger vi vidare i nya städer med hjälp av dem som redan kan sina egna hemmaplaner”, säger Hampus Vestlund.

Daniel Özer jämför med hur matvarujätten Ica arbetar.

”Även där bygger ju mycket på den lokala handlarens lokalkännedom, samtidigt som man får styrkan från att vara en del av Ica.”

Johan Bons säger att det hade kunnat gå fortare fram med expansionen men att det hela tiden har ingått i planen att sätta en grund och stabilitet i bolaget först.

”Rent resursmässigt hade vi redan kunnat etablera oss på flera platser men det har varit jätteviktigt för oss att först ha ett koncept som vi känner att vi har kvalitetssäkrat till 100 procent, och det har vi i dag.”

Nu är målet framåt tydligt:

”Om fem år finns vi i en stor del av landet och erbjuder den bästa servicen utifrån vad som är lokalt efterfrågat”, säger Hampus Vestlund.