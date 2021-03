SKF går in som huvudpartner i pandemidrabbade Universeum

GÖTEBORG. Förra året minskade antalet besökare till vetenskapscentrumet Universeum med mer än 60 procent. Samtidigt pågår stora utvecklingsprojekt, varav flera ska vara i hamn under året. Nu går industribolaget SKF in som huvudpartner.

Precis som andra bolag inom besöksnäringen har Universeum drabbats hårt när gästerna uteblivit under 2020. Sedan den 30 oktober håller anläggningen helt stängt. Totalt var det cirka 222.000 personer som besökte anläggningen vid Korsvägen i Göteborg förra året, vilket kan jämföras med drygt 600.000 året innan.

”Vi har det tufft och utmanande i nuläget. Samtidigt är jag övertygad om att vi rider ut det och det känns bra”, säger vd:n Carina Halvord.

Samtidigt tycker hon att det är väldigt roligt och energigivande att vara mitt i ett utvecklingssprång. I år färdigställs till exempel både en ny lärmiljö och visualiseringslabb, som Di tidigare skrivit om, sponsrat av Stenastiftelsen.

Förutom att själva anläggningen växer vid Korsvägen ska Universeum växa digitalt och även mobilt.

”Den digitala plattformen gör att man kan ta del av vårt innehåll oavsett var man bor.”

Under pandemin har mobila enheter, som till exempel åker till skolor på besök, varit populära. Även AI blir ett vikigt område framöver.

Vad innebär det att SKF SKF B -2,6% Dagens utveckling går in som huvudpartner?

”De går dels in med ett generöst finansiellt bidrag, men lika viktigt är det engagemang de går in med i form av kompetens. En gemensam målbild är att lyfta fram vikten av innovation, hållbar utveckling och kompetens och kunskap som driver detta. ”

Gösta Andersson, presschef på SKF Sverige, säger att det var just de nya arenorna som byggs upp som gjorde att bolaget ville utöka samarbetet med Universeum. Enligt honom ligger det i bolagets intresse att barn och ungdomar får upp ögonen för sambanden mellan naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

”Inte minst satsningen på AI ser vi som intressant. Det passar väldigt väl in i det vi sysslar med. De barn och ungdomar som nu är på Universeum kommer bara inom några år vara kunder och underleverantörer och medarbetare till oss”, säger han.