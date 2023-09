Skapa en skalbar kedja utan tung belåning

Skönhetsindustrin har gott självförtroende i kristider. Medan andra delar av detaljhandeln går på sparlåga, sägs kosmetik och behandlingar stå mer robust mot ekonomisk nedgång. Med den stöddigheten i ryggen växlar den snabbväxande brynbarskedjan Rapide upp. Bolaget, vars omsättning ökade med 35 procent förra året, stärker nu sin position på den norrländska marknaden med en ny öppning i Umeå och tar även klivet över till Danmark, där man öppnar en brynbar i Köpenhamn till hösten.

Här är deras recept på att bygga en skalbar kedja – utan tung belåning

1. Var uppmärksam på hål i marknaden

Bakom Rapide, som alltså riktar in sig på fransar och ögonbryn, finns Sussie Lundquist och Tilda Nordh – mor och dotter som tidigt såg potential i skalbara koncept inom nischad skönhet.

”Jag hade börjat göra fransar och blev nedringd av folk som ville göra fransförlängningar. Samtidigt växte brynbehandlingar med runt 200 procent på bara något år”, säger Tilda Nordh och fortsätter:

”Parallellt blev barkoncept stort i andra länder. Det gav oss idén att öppna Sveriges första brynbarskedja.”

2. Håll i kostnaderna

Den första brynbaren öppnade i Nacka Forum för tio år sedan, 2013.

”Vi byggde kostnadseffektivt i varje led. Både Tilda och jag tog kunder hela dagarna. Det var så vi finansierade verksamheten till en början. Allt överskott gick åt till att öppna nya brynbarer”, säger Sussie Lundquist.

Vidare satte de en strikt kalkyl från start. Den första brynbaren skulle gå runt inom nio månader.

”Under startåren hade vi den snabbaste öppningsfrekvensen. Nu har vi färre men något mer kostsamma etableringar”, fortsätter Sussie Lundquist och tillägger:

”Efterfrågansmässigt skulle vi kunna öppna en ny bar varannan månad. Vi har etableringsdiskussioner med gallerior från norr till söder varje vecka. Om läget verkar intressant åker vi dit på ett besök.”

Hittills har företaget tagit in kapital vid två tillfällen. Dels via en investerargrupp, dels via ett finansieringslån genom banken.

”Vår bank är med oss på resan. De vill se lönsamhet och en trygg väg framåt. Vi är ganska bra på att inte spendera i onödan och kan dra i handbromsen när det krävs – en fördel med att vara en lagom stor organisation”, säger Sussie Lundquist.

Rapides brynbar i shoppinggallerian Mood, Stockholm. Foto: Joey Abrait

3. Kompromissa inte med läge

En strategi grundarna hade redan vid idéstadiet var att inta så kallade AAA-lägen, med rätt typ av flöden.

”Första året gjorde vi en miss när vi etablerade oss på flödesrika ställen, nära Ica och Systembolaget. Vi lärde oss snabbt att det inte är rätt position för skönhetstjänster”, säger Sussie Lundquist.

Tilda Nordh utvecklar:

”Vi ska finnas på utvalda Åhléns, NK och femstjärniga gallerior, som Mood i Stockholm, Emporia i Malmö och Avion i Umeå”, säger hon och konstaterar att de övergett sin hemstad Katrineholm.

”Vi vill finnas närvarande i vår hemstad, men inte via en brynbar. Det kändes i hjärtat att stänga där. Samtidigt ligger mindre städer inte i vår etableringsstrategi. När vi gör en större expansion framåt är det Sveriges tio största städer, och i nästa steg övriga Norden, som vi fokuserar på.”

4. Lägg krut på en stark styrelse

Hittills har styrelsen bestått av ägarna, som även inkluderar en investerargrupp. Nu tar man in två nya ledamöter och en rådgivare för att skärpa fokus på tillväxt, nya marknader och digitalisering.

”För oss är det ett sätt att rusta bolaget inför tillväxten i andra länder och vässa vårt digitala erbjudande”, säger Sussie Lundquist.

Därutöver har företaget sedan tidigare tillsatt en extern vd – ett drag som grundarna rekommenderar.

”Det lyfte mycket från våra axlar och gör att vi kan höja blicken och jobba renodlat med bolagets utveckling”, fortsätter hon.

Egna produkter är en viktig del av tillväxten. Foto: Joey Abrait

5. Satsa på fler inkomstben inom samma nisch

Från att ha varit ett utpräglat tjänsteföretag har bolaget tagit fram en produktkollektion som säljs på brynbarerna och online, via den egna webbshoppen och återförsäljare som Åhléns.

”Produkterna är en viktig del i vår fortsatta tillväxt. Vi ska vara en 'one stop shop' för ögonbryn. När vi ändå har kunden i stolen, varför släppa i väg den för att köpa produkter någon annanstans?”, säger Tilda Nordh.

Därifrån var klivet inte långt till att skapa en prenumerationstjänst för brynfärg, vilket företaget är först i världen med, enligt grundarduon.

”Vi har hela tiden sett fördelarna med ett eget ekosystem av förbrukningsprodukter. Eftersom vi är lagom stora har vi snabbt kunnat ställa om och hitta nya inkomstkällor. Genom att erbjuda refill-färg till brevlådan hittar vi hem till fler kunder”, konstaterar Tilda Nordh.

Har ni även manliga kunder?

”I dag är cirka 12 procent av våra kunder män. Andelen växer varje år. Med skäggtrenden är det många som vill tråda kindben och ögonbryn.”

6. Gasa till nya marknader

En del av affärsmodellen är att göra det mesta av ett kostnadseffektivt koncept, med behandlingar till överkomliga priser. I höst öppnar man sin första brynbar i Köpenhamn. Efter Danmarkssatsningen är siktet inställt på övriga Norden.

”De senaste åren har vi jobbat mycket för att göra företaget mer skalbart. Vi har gjort noggranna marknadsundersökningar och tittat på allt från intresset för brynbehandlingar, till ögonbrynsprodukter och vår e-handel. Störst intresse har vi fått från Köpenhamn”, säger Sussie Lundquist och betonar:

”Rent driftsmässigt var det också rätt beslut eftersom vi finns i Malmö. Framåt vill vi finnas på strategiska handelsplatser i alla nordiska huvudstäder. Men först ska vi ta Köpenhamn med bravur. Vi går in i ett land i taget.”

I höst öppnar Rapide sin första brynbar utanför Sverige, i Köpenhamn. Målet framåt är att etablera sig i samtliga nordiska huvudstäder. Bilden på behandlarna ovan är från 2018, sedan dess har kedjan bytt inredning. Se övrigt bildmaterial. Foto: Joey Abrait

7. Jobba för minimal personalomsättning

Ytterligare en ingrediens i tillväxtstrategin är att hålla järnkoll på både personalkostnader och personalomsättning.

”Vi är givetvis ingenting utan våra duktiga medarbetare. Därför jobbar vi med ledarskap i samtliga led. Vår vd Josefin Lundin har varit noga med att implementera och förstärka arbetet med att vara en attraktiv och pålitlig arbetsgivare. Det är ett viktigt råd till alla som är intresserade av att göra en liknande resa”, säger Tilda Nordh.