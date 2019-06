Skånsk börsraket köper två bolag

Vidare har Lundabolaget tre optioner för att senast 31 december 2022 köpa de resterande 42 procenten av aktierna i More intenz som är verksamt inom organisation, sälj och ledarskap. Malmöbolagets omsättning beräknas landa på 15 miljoner kronor i år.

Enligt Erik Syrén kommer man ganska snabbt att integrera More intenz fullt ut som en ny avdelning i Limes organisation. För Janjoos del har Lime ambitionen att bolaget ska bli en utvecklingsenhet i Gävle, med utveckling av moduler för primärt fokusvertikalerna energi, fastighet, partihandel och konsulting.

”Vi har tidigare samarbetat med båda bolagen och känner dem ganska väl. I Janjoos fall tror jag att över 50 procent av deras kunder också är våra kunder. Beträffande More intenz har vi hjälpt varandra i olika former under ett antal år tillbaka”, säger Erik Syrén.