Skakig säsong för plantföretaget: ”Aldrig varit så stressad i mitt liv”

Kenneth Söderström var bara 14 år när han började sätta plant. Första dagen satte han 13 lådor, 750 plant, för att sin första sommar komma upp i ett snitt på 42 lådor om dagen.

”Jag tyckte det var roligt och jag blev väldigt duktig på det. Det blev också en identitet tidigt.”

Han har inte slutat sedan dess. Men 31 år senare består dagarna mer av excelark och mobiltelefon än egen rytmisk rörelse över markberedda kalytor med plantröret i handen. Innan han startade sitt företag 1999 pluggade han tre år med skogsinriktning på universitet. De sex första åren som företagare jobbade han vintertid med röjning i Österrike.

Under två decennier har verksamheten stadigt vuxit och i dag finns 22 året-runt-anställda i de båda bolagen Qvarnsjö skogstjänster och Rätans bioenergi. Vedfabriken i Rätan har låg lönsamhet, men är en viktig pusselbit i att ge nyckelpersoner jobb året om. Resultatet i Qvarnsjö skogstjänster har de senaste tre åren legat på runt 3 Mkr samtidigt som omsättningen mer än fördubblats sedan 2016. Bolaget var en av 2019 års Gaseller i Jämtlands län.

Huvudkontoret ligger högt beläget i den lilla byn Kvarnsjö i södra Jämtland, där familjen bor, granne med Kenneth Söderströms föräldrahem. Därifrån organiserar han, hans fru Naree Phuanghimmawan och ytterligare två anställda de grupper av skogsarbetare som just nu befinner sig mellan Jukkasjärvi i norr och Smedjebacken i söder. Merparten finns i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län. Företaget äger nio fastigheter för säsongsboende men hyr också tillfälliga bostäder.

”Min generation entreprenörer har tagit det här traditionella skolungdomsarbetet och gjort det till det tyngsta säsongsarbete som finns på svensk mark. Det är något som allmänheten inte riktigt har förstått.”

En nybörjare sätter runt 1.000 plant per dag medan en erfaren plantsättare kan komma upp i 4.000 plant om dagen, enligt Kenneth Söderström. Grundlönen för en nybörjare är 115 kronor per timme och sedan tillkommer en ersättning per planta.

”Det bygger på att du måste få en viss rytm i kroppen, annars är du inte lönsam. Det är tufft, men hittar du rytmen kan du bli bra.”

Just nu arbetar runt 150 baltiska, ukrainska och kamerunska skogsarbetare ute i skogarna i Qvarnsjö skogstjänsters regi. 25 gruppchefer är operativt ansvariga och rekryterar från sina respektive hemländer. Genom årens lopp har runt 20 personer valt att flytta till området permanent för året-runt-jobb.

”Det mest stressande de senaste åren, som rysk roulette, har varit att jobba med Migrationsverket.”

I år flöt allt smidigt eftersom Migrationsverket samordnat alla ansökningar till ett av sina kontor. I stället kom en pandemi, ett inreseförbud och ökande arbetslöshet i Sverige.

”Det var en fruktansvärd stress, helt otroligt, jag har aldrig varit så stressad i mitt liv. Kunderna ringde, vi sökte alla alternativa vägar vi kunde.”

Samtidigt som han försökte lösa situationen med att få hit de kontrakterade utländska skogsarbetarna blev han nedringd av svenska arbetssökande utan erfarenhet.

”Jag hann inte göra någonting annat än att prata telefon. Det var 100–120 samtal per dag.”

Hans erfarenhet av inhemsk arbetskraft är dålig. Årets samarbete med Beredskapslyftet, ett privat initiativ som snabbutbildar arbetslösa till bristyrken, ändrade inte på det. Han tycker att utbildningen var bra, men för kort. Bara en av de 35 personer som gick utbildningen stannade kvar den överenskomna arbetsperioden ut. Han tror att högre löner skulle göra viss skillnad.

”Nog är det lättare om man får mer pengar för det man gör men i slutänden är det ju samma berg vi ska klättra upp på.”

Bortom pandemin finns en annan oro:

”Den största oron är att regeringen ändrar lagen och stänger möjligheten att anställa folk från tredje land. Det kommer inte bli en enda svensk mer som är i skogen. Vi har provat så många olika projekt med stöd och praktik, men det blir ingenting.”

Förutom att jobbet är fysiskt krävande utförs det också i grupp på platser som är svårtillgängliga. Hur arbetsveckans 40 timmar fördelas styrs ofta av väder och vind.

”Vi svenskar som bor här vill jobba normal tid. Kommer man utifrån har man inget socialt liv, inga barn att hämta på dagis klockan sex, man är mer flexibel.”

När säsongen började i våras fick Qvarnsjö lämna över en del jobb till andra skogsentreprenörer eftersom Kenneth Söderström inte visste när de skulle få arbetskraft. Entreprenörer som anlitat rumäner fick fler jobb eftersom de kunde vara på plats tidigt.

För att kompensera för de ukrainare och kamerunier som skulle ha kommit rekryterades fler balter. Personalen på vedfabriken i Rätan och företagets skogsröjare fick också sätta plant.

Den 4 juni kom beskedet att säsongsarbetare inom skogsbruket skulle undantas från inreseförbudet till Sverige.

46 av 62 ukrainska skogsarbetare valde att komma, trots kortare säsong och corona­läget i Sverige. Den 30 juli kom också tolv kamerunska skogsarbetare.

I år kommer Qvarnsjö skogstjänster att plantera runt 25 miljoner plant, som planerat. Däremot blir omkostnaderna högre eftersom den kortare säsongen gör att fler grupper måste vara i arbete samtidigt. Senare plantering gör det också mer svårplanterat eftersom markberedningen hinner växa igen och blir svårare att läsa. Det är ett problem som också blivit allt vanligare med ett varmare klimat.

Kenneth Söderström själv drömmer om att kunna tillbringa mer av sin arbetstid ute i skogen.

”Skog är ju väldigt romantiskt. Med gallring, röjning och plantering skapar du något, du bygger någonting för framtiden.”

Qvarnsjö skogstjänster Ägare: Kenneth Söderström. Omsättning 2019: 53,9 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2019: 3 Mkr. Antal anställda: 37. Rätans bioenergi Ägare: Kenneth Söderström. Omsättning 2019: 3,6 Mkr. Resultat efter finansiella poster 2019: 419.000 kr. Antal anställda: 6.