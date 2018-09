Skaffa dig morgonkoll: Börserna och nyheter från natten

Det eskalerande handelskriget mellan USA och Kina fortsätter att dominera nyhetsflödet. På fredagskvällen rapporterade The Wall Street Journal, med hänvisning till källor, att Kina ställer in de planerade handelssamtalen med USA och inte kommer skicka vice premiärminister Liu He till Washington.

Beskedet kommer i spåren av att USA:s president Donald Trump förra veckan gick vidare med en importtull på 10 procent på kinesiska varor till ett värde av 200 miljarder dollar med start på måndagen. Kina har i sin tur svarat med att annonsera tullar på amerikanska varor för omkring 60 miljarder dollar.

Robert Carnell, ekonom på ING, tror att de kinesiska myndigheterna avvaktar resultatet i de amerikanska mellanårsvalen i förhoppning om en mindre aggressiv stämning.

"Det tror jag är långt ifrån säkert. Ett dåligt resultat för president Trump i mellanårsvalen kan istället uppmuntra honom att öka takten i en politik som hittills vunnit honom en del röster", säger han till FT.