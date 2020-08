Från sin bas i Hollywood i Los Angeles har Fredrik Malmberg under de senaste sex månaderna i tysthet lagt grunden till vad han hävdar är en revolution i filmvärlden. Tillsammans med partnern Mark Wheeler i bolaget Pathfinder Media har de skapat ett nytt gerillaliknande sätt att göra animerad film.

Häromdagen släpptes den första teasern på ett actionäventyr baserat på tidigare rollspelet ”Mutant Year Zero” som blev dataspel för något år sedan (utgivet av norska Funcom, tidigare i år uppköpt av kinesiska Tencent), och nu alltså är på väg att bli långfilm.

Tekniken som används är spelmotorn Unreal Engine, som ägs av kanadensiska jätten Epic Games.

”Det är ren digital produktion. Allt görs i Unreal-motorn: regi, ljussättning, klippning. Jag tror inte att någon riktigt gjort på det sättet tidigare, men det funkar”, säger Fredrik Malmberg via Zoom från ett coronahärjat Kalifornien där filmindustrin för tillfället går på sparlåga.

Affärsidén är att producera film för bråkdelen av en normal budget för en animerad film.

”En film av Disneys Pixar kan kosta 100–150 miljoner dollar. En Ninja Turtles-film går på 30–50 miljoner dollar. Vi räknar med att kunna göra det för 1,5 till 3 miljoner dollar och då är det en väldigt lukrativ affär.”

I stället för att börja med ett blankt papper och jobba tre år med manus, regi och animation hävdar Fredrik Malmberg att arbetstiden kan halveras om man istället använder redan befintligt grafikmaterial som dataspelutvecklarna producerat.

”Vårt mål är vara så kostnadseffektiva som möjligt. För att det ska vara möjligt är det främst spel där det finns ett ordentligt bibliotek med grafikfiler som är aktuella”, säger han.

Mutant Year Zero-filmen, som är egenfinansierat, befinner sig i ett pionjärstadie. Intäkterna ska komma från licensiering till streamingkanaler som Netflix och HBO.

”Spelutvecklaren, eller ip-ägaren‚ får betalt av oss, men vår inriktning är inte sälja till deras befintliga kunder utan hitta nya målgrupper.”

Fredrik Malmbergs Pathfinder Media står som producent tillsammans med HaZ Films. Regissör är Hasraf ’HaZ’ Dulull, indiefilmmakare som tidigare gjort bland annat ”The Beyond” och ”2036: Origin Unknown”, varav den senare dock möttes av en hel del kritik från sci fi-fantaster.

Den kommande Mutant-filmen är ett actionäventyr med apokalyptisk prägel och djurliknande hjältar.

Fredrik Malmberg kallar projektet en ren digital produktion. Man använder spelmotorn Unreal Engine inte bara som hjälpmedel för specialeffekter, VFX, utan för hela filmskapandet. Grundtanken är, som han uttrycker det ”att demokratisera animeringsprocessen”.

”Vad som normalt kostar mest är att skapa grafikfiler, miljöer. Vår idé går ut på att se var finns det möjlighet anpassa historien i filmen efter redan färdig material. Regissör och manusförfattare kan inte gå utanför det material som redan finns. Vi har utvecklat en process som lär regissörerna hur Unrealmotorn fungerar och har byggt en egen studio i England där vi nu har riggar och tekniken som behövs.”

”Vi har fått enorm hjälp av de största spelarna i industrin: Epic, Razer, THX och Nvidia som vill vara med. De har all teknik och hjälper med riggar, rendering och datorkraft för hantera tunga filer.”

Arbetssättet har en klar fördel i coronatider: varken skådespelare eller inspelningsteam behövs. Virtuella produktioner och animering går att göra i små grupper, utspritt över världen. Samtidigt skriker streamingtjänsterna efter innehåll efter att de grävt djupt i sina bibliotek under de senaste månaderna.

Mutantfilmen ska vara klar sent nästa år. Fredrik Malmberg tittar nu vilka andra speltitlar det går att göra film av.

”Vi vill göra tre till fem filmer och två serier för streaming per år. Som jämförelse tar en Pixarfilm tre år att göra med hundratals inblandade. Vi har en helt annan mer teknikdriven process. Grundteamet på en film hos hos består av fem till tio personer. En regissör ska kunna röra sig mellan tre projekt samtidigt.”

Enligt Fredrik Malmberg har man redan fått propåer från intressenter som vill köpa in sig i projektet och/eller köpa visningsrätter.

”Det är ingen idé för oss sälja ut redan nu. Jag tror det finns ett stort affärsområde här. Vi har valt att inte expandera för snabbt eller ta in externt kapital för fort. Vi ha råd att finansiera det själva.”

Vad kan det här betyda för svenska spelutvecklare?

”Jag har börjat sträcka ut handen i mitt nätverk, jag känner ju ganska många. Det finns stora bibliotek och många framgångsrika ip. Embracers ”Biomutant” skulle vara perfekt. Coffee Stains spel ”Goat Simulator” skulle vi också kunna jobba med som en animerad tv-serie.”

Andra tänkbara filmkandidater Fredrik Malmberg nämner är numera Zordix-ägda Dimfrosts spel ”Bramble: The Mountain King”, baserat på nordiska väsen, liksom Josef Fares (läs mer om honom i fredagens Di Weekend) storydrivna spel ”Brothers: A Tale of Two Sons”. Stillfronts dotterbolag Coldwood, som gjort succé med ”Unravel” och garndockan Yarny, är ett annat exempel.

”Känslan är svindlande. Som att stå vid kanten av en ravin och inse att det här kan vara hur stort som helst med massor av möjligheter – att vi står inför en teknisk revolution i content-utveckling. Vi har hittat en variant, men det finns många fler. Vi måste bara se till att inte tappa fokus”, säger Fredrik Malmberg.

Fredrik Malmberg har tidigare gjort sig känd för att kontroller rättigheterna till hjältekaraktären Conan Barbaren, som han köpte för 17 år sedan. Det svärdsvingande muskelberget skulle bli tv-serie på Amazons streamingtjänst, ett projekt som dock runnit ut i sanden.

”Vi utvecklade manus för tre episoder, sedan bytte Amazon chef och vi drog oss ur efter att inget hände”, säger han.