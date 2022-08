Sjöstrand Coffees intäkter minskade – ska göra genomlysning av priser

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Marginalerna pressades under andra kvartalet på grund av högre omkostnader för garantiarbeten, samt en stigande dollar och stigande fraktkostnader, skriver bolaget.

”Resultatet under andra kvartalet är framför allt kopplat till en svagare försäljning hos våra distributörer vilket grundar sig i att dom inte kunnat omsätta produkterna i den takt dom hade budgeterat med vilket innebär att dom har legat på höga lagernivåer. Vår distribution och retail-affär står för cirka 90 procent av vår omsättning så vi blir direkt påverkade av hur väl dom lyckas omsätta sina lager. Viktigt att poängtera är att detta inte är kopplat till Sjöstrand specifikt utan det har skett en tydlig inbromsning på marknaden generellt under andra kvartalet”, skriver Sjöstrand.

Bolaget ser ett starkt underliggande intresse och efterfrågan inom marknaden för kapselkaffe men noterar också ett tuffare makroekonomiskt klimat.

”Med detta sagt så är ambitionerna för andra halvåret 2022 fortsatt höga och vi kommer att fortsätta att investera i att bygga vår affär både i Sverige och internationellt”, heter det.

Sjöstrand kommer att fokusera på att lyfta sin profil i butik, med hjälp av bättre POS-material (point of sales).

”Vi kommer också att göra en genomlysning av våra priser och marginalstruktur för att se om vi behöver göra korrigeringar för att säkerställa en sund lönsamhet framåt”, heter det.

Vidare uppger Sjöstrand att samarbetet med H&M Home fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och att lanseringen av Sjöstrand i H&M Homes online-sortiment i Sverige, Nederländerna och Tyskland har levererat över förväntan.

”Vi kommer att öppna upp fler marknader via H&M Home online under hösten vilket är väldigt spännande. Mer om detta samarbete kommer att kommuniceras under hösten”, skriver Sjöstrand.