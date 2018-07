SJ stoppar biljettförsäljningen till X2000

Det enormt varma och torra vädret har slagit ut luftkonditioneringen i flera vagnar på SJ:s X2000-tåg. För att kunna byta plats på de resenärer som sitter i en vagn där luftkonditioneringen havererar har SJ nu slutat sälja biljetter till tågen. Beslutet gäller till en början lördagens och söndagens avgångar, vilket Aftonbladet var först med att berätta.

SJ har nu kallat in extra personal till sina verkstäder för att försöka avhjälpa problemet.

"Vi har kallat in experter på luftkonditionering som kommer att jobba hela natten. Eftersom det är glesare trafik på helgen har vi kunnat ta in extra många tåg till verkstaden, så vi gör en samlad insats under helgen. Det är den lösning vi hoppas ska fungera", säger Dan Olofsson på SJ:s pressjour till Di.