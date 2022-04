Sista chansen – var med och tävla om 100.000

Passa på att skapa din portfölj nu för att pricka in rapportvinnarna.

Natten mellan fredag 22 april och lördag den 23:e stängs dörren till Di:s aktietävling Drömportföljen där den bästa placeraren vinner 100.000 kronor. Att vara med i tävlingen är gratis och du behöver inte vara prenumerant. Däremot dubblar du dina vinstchanser som Di-prenumerant genom möjligheten att skapa två portföljer.

Hittills har närmare 20.000 portföljer registrerats och i toppen har profiler som ”Emiren”, ”Skramlaren” och ”Nataliehejhej” lyckats pricka in både rapportrusare och råvarubolag som gynnats av den ökade inflationen och läget i Ukraina.

”Utslagen är extra stora på volatila aktier under rapportperioden, det är tydligt och speglar sig i tävlingen. Det fanns en stor osäkerhet inför rapporterna och många bolag överraskar nu på den positiva sidan. Det innebär att under den här veckan och nästa så finns tävlingens ledare bland de som har prickat in de bolag som överraskat positivt”, säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners.

Hans egen drömportfölj är ner drygt 4 procent och tyngs av framför allt Ericsson och SBB. Bolag som Joakim Bornold dock väljer att ha kvar.

”De får vara kvar eftersom jag tror de kommer tillbaka. Att satsa på fallande knivar i verkligheten är svårt, men i en tävling är det absolut värt det. Jag tror att de kommer hinna komma tillbaka innan tävlingen är över”, säger Joakim Bornold och förklarar varför:

”Dels har de vardera en stor puck som jag tror kommer blåsa över. För Ericsson är det förstås IS-problematiken och för SBB har det varit den ökade blankningen i aktien. Men båda bolagen går så pass bra att det kommer ta överhanden och då studsar aktierna tillbaka upp igen.”

Han spår också att innehaven i vinnarportföljen, som utses den 10 juni, kommer skifta från i dag där vi ser en dominans av råvarubolag

”Det har fortsatt varit starkt kring inflationstemat och råvaror. Jag tror att det kommer släppa under våren. Andra typer av bolag gör då comeback, vilket varit min tes från början. Om inflationsoron dämpas blir det andra aktier och portföljer som hamnar i topp.”