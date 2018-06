Sista chansen att lösa in gamla sedlar – miljarder saknas

Mårten Gomer, sedelteknisk expert på Riksbanken, berättar att man vid varje sedelbyte alltid får in pengar under lång tid efteråt.

Att få in 3,8 miljarder kronor kommer att ta tid, konstaterar Gomer. Trots att mycket fortfarande saknas har man ändå fått in över 90 procent av de gamla sedlarna, vilket också var målsättningen. Riksbanken ser också att inströmningen har ökat de senaste veckorna – en del väljer alltså redan nu att skicka in pengarna direkt till Riksbanken i stället för att gå via sitt lokala bankkontor.