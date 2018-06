Singapores dundernota för ledarnas toppmöte

Singapores nota för att hålla i trådarna kring toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un väntas landa på cirka 174 miljoner kronor (20 miljoner dollar).

Förutom all säkerhet som omgärdar arrangemanget (omkring hälften av kostnaderna), behövs bland annat diverse specialtransporter. Till exempel hyrs lastbilar in, specialdesignade att frakta färskvaror, för att ta hand om transporten av Kim Jong-Uns mat – influgen med ett eget plan, enligt tidningen The Strait Times i Singapore.