Singapore vidtar åtgärder för att kyla ned bostadsmarknad

Det framgår av ett pressmeddelande från Singapores finansdepartement.

"Efter gradvis nedgång under nära fyra år började lägenhetspriserna att stiga under det tredje kvartalet 2017. Priserna har växt med kraftiga 9,1 procent under det senaste året. Efterfrågan på lägenheter har också uppvisat en stark återhämtning då transaktionsvolymerna fortsatt att öka", skriver finansdepartementet.

Om den kraftiga pristillväxten tillåts fortsätta riskerar det att leda till en "destabiliserande priskorrektion vid ett senare skede" när räntor stiger och då bostadsutbudet står i färd att öka.