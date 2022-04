Simris Alg minskar förlusten

Munters stiger med över 6 procent i den inledande handeln och är därmed en av fredagens tydligaste rapportvinnare.

Det justerade rörelseresultatet under det första kvartalet uppgick till 201 miljoner kronor vilket var klart högre än de 157 Mkr som analytikerna hade väntat sig, enligt Infronts sammanställning. Även omsättningen på drygt 2,1 miljarder kronor var högre än väntat.

Noterbart är också att orderingången under kvartalet beskrivs som rekordhög. Siffran landade på drygt 4,1 miljarder kronor vilket var en stor ökning från 2,0 miljarder kronor under motsvarande period i fjol. Under det gångna kvartalet tog Munters bland annat sin största order hittills till ett datacenter i USA.

Munters vd Klas Forsström skriver i rapporten att de prishöjningar som kommunicerades förra året kommer att träda i kraft under 2022 på grund av längre ledtider.

”Som ett resultat av kriget i Ukraina intensifierades begränsningarna i försörjningskedjan. För att hantera detta fortsatte vi att anpassa våra priser under kvartalet samt att balansera in- och utflöden av varor för att hantera ledtider. Vi förväntar oss att utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår som en konsekvens av kriget i Ukraina och kvarvarande effekter från pandemin”, skriver han.

Wallenbergfamiljens onoterade investeringsbolag FAM är största ägare i Munters med 28 procent av aktierna. Munters hade en svag kursutveckling åren efter börsnoteringen 2017 men fick ett lyft under inledningen av pandemin. Sedan kursrekordet för ett år sedan har aktien dalat och handlas nu för 61 kronor, strax över teckningskursen 55 kronor från noteringen för fem år sedan. Munters har i dag ett börsvärde på 11,5 miljarder kronor.